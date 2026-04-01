В I квартале 2026 г. работодатели направили россиянам более 23 млн приглашений на вакансии

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провели анализ рынка труда и выяснили, насколько активно работодатели искали новых сотрудников в I квартале 2026 г. Оказалось, что за три месяца компании направили соискателям более 23 млн приглашений на вакансии. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

«Самая популярная возрастная группа на рынке труда сегодня — это люди от 19 до 40 лет. Больше всего приглашений на вакансии было направлено женщинами 19-30 лет — 5,3 млн, и 31-40 лет — 4 млн. Мужчинам этих возрастных категорий отправили по 3,4 млн приглашений», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

В профессиональном разрезе больше всего приглашений компании направили представителям сфер «Продажи, обслуживание клиентов» (8,8 млн), «Рабочий персонал» (3,6 млн), «Розничная торговля» (3,4 млн), «Транспорт, логистика, перевозки» (3,3 млн), «Домашний, обслуживающий персонал» (2,5 млн).

Наибольшие доли приглашений мужчинам направили в сферах «Сельское хозяйство» (93%), «Автомобильный бизнес» (90%) и «Безопасность» (85%), а женщинам — в сферах «Управление персоналом, тренинги» (90%), «Медицина, фармацевтика» и «Финансы, бухгалтерия» (по 84%).

Больше всего приглашений за I квартал 2026 г. получили соискатели в Москве (доля — 30,4%, 7,2 млн приглашений), Санкт-Петербурге (11,4%, 2,7 млн), Московской области (7,3%, 1,7 млн), Краснодарском крае (3,9%, 931 тыс.), Татарстане (3,5%, 845 тыс.), Свердловской области (3,3%, 789 тыс.), Ростовской области (3%, 704 тыс.), Самарской области (2,2%, 529 тыс.), Нижегородской области (2,2%, 519 тыс.) и Новосибирской области (2,1%, 500 тыс.).

Соискателями в возрасте 14-18 лет чаще всего интересуются работодатели в Якутии (1,9% от всех приглашений в регионе), Приморском крае и Новгородской области (по 1,7%), в возрасте 19-30 лет — в Чеченской республике (45,3%), Якутии (43,8%), Свердловской области (43,5%), Приморском крае (43,1%) и Курганской области (43%).

Напротив, кандидатам в возрастной группе 51-60 лет чаще направляют приглашения работодатели в Московской области (6,1%), Ленинградской области (4,8%), Ярославской области, Омской области, Москве и Астраханской области (по 4,6%). Самые возрастные соискатели (61 год и старше) интересуют работодателей в Московской области, Калмыкии (по 0,9%), Москве, Магаданской области и Чукотском АО (0,8%).