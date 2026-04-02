«Альфа-Капитал» — в топе рейтинга лояльности

УК «Альфа-Капитал» вошла в число лидеров рынка по уровню удовлетворенности клиентов, показав лучшую динамику среди управляющих компаний. Это следует из результатов исследования «Ипсос Комкон», посвященного клиентскому опыту на рынке паевых инвестиционных фондов.

По итогам исследования индекс потребительской лояльности (NPS — Net Promoter Score) «Альфа-Капитал» увеличился на 14 пунктов по сравнению с предыдущим измерением, проведенным в ноябре 2024 года. Компания демонстрирует один из самых высоких уровней клиентской лояльности среди управляющих компаний. Значительный вклад в рост NPS внесло сокращение доли «критиков» — она снизилась до 3%, что является лучшим результатом среди участников рынка.

Результаты опроса показали рост удовлетворенности клиентов взаимодействием с компанией. Средняя оценка клиентского опыта составила 9,1 из 10, мобильного приложения — 9,2, продуктовой линейки — 9, удовлетворенности доходностью — 8,6. Клиенты выбирают «Альфа-Капитал» за удобное мобильное приложение, надежность, привлекательную доходность и прозрачность.

Также отмечается высокий уровень лояльности клиентов: около 71% клиентов «Альфа-Капитал» обратились бы в первую очередь в свою УК, если бы сейчас выбирали компанию для открытия инвестиционных продуктов. 36% респондентов назвали доверие и общее положительное отношение к компании главной причиной рекомендовать «Альфа-Капитал». Также клиенты отмечают условия инвестирования, устойчивость компании, прозрачность работы и удобство мобильного приложения.

«Высокие оценки клиентов подтверждают рост доверия инвесторов и укрепление позиций "Альфа-Капитал" среди лидеров рынка по уровню удовлетворенности клиентов. Отдельно отмечу, что по итогам исследования мы стали единственной управляющей компанией, у которой улучшились показатели лояльности за два года. Мы рассматриваем это как результат системной работы над инвестиционными продуктами, клиентскими сервисами и цифровой инфраструктурой. Наша задача — продолжать развивать решения, которые делают инвестиции понятными и удобными для широкого круга инвесторов», — отметила Ирина Кривошеева, генеральный директор УК «Альфа-Капитал».

Исследование проводилось среди клиентов управляющих компаний, инвестировавших в паевые инвестиционные фонды или доверительное управление в течение последних 12 месяцев.