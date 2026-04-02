АО «Корпорация Робототехники» обновляет команду топ-менеджмента в «Эйдос Робототехника»

АО «Корпорация Робототехники», центр развития направления робототехники в АФК «Система», приступает к реорганизации и усилению команды управления своих активов. Цель трансформации – создание единой, коммерчески ориентированной операционной структуры. Она займется масштабными проектами по роботизации российской промышленности полного цикла: проектированием, серийным выпуском, внедрением и сервисной поддержкой. Об этом CNews сообщили представители АО «Корпорация Робототехники».

В ключевом активе корпорации – «Эйдос Робототехника» – свой пост покидает генеральный директор компании Антон Сурьянинов. Решение является запланированным и логичным переходом к новому этапу корпоративной стратегии после завершения сделки по продаже контрольного пакета акций в сентябре 2025 г. В ближайшее время состав топ-менеджмента компании усилят управленцы с фокусом на вывод новых продуктов на международные рынки. Обновленная управленческая модель направлена на ускорение развития и масштабирование бизнеса. При этом операционная деятельность «Эйдос Робототехника» продолжится в штатном режиме.

Компания «Эйдос Робототехника» основана в 2013 г. в Казани, Республика Татарстан, и является российским разработчиком и производителем промышленных роботов и роботизированных ячеек. Заказчиками компании являются более 40 предприятий, в числе которых ПАО «КАМАЗ», Сибур и др. В сентябре 2025 г. АО «Корпорация Робототехники» приобрела контрольный пакет акций «Эйдос Робототехника», сделав компанию своим ключевым активом по производству роботов-манипуляторов и выполнению проектов роботизации промышленных предприятий.

