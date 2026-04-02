DIS Group и «К2Тех» расширяют сотрудничество в области управления жизненным циклом ИИ и корпоративными данными

Компании DIS Group и «К2Тех» подписали соглашение о расширении стратегического партнерства.

Соглашение направлено на системное развитие подходов и инструментов для управления полным жизненным циклом систем искусственного интеллекта в интересах российских предприятий. Подписи под документом поставили Артем Косилов, коммерческий директор DIS Group, и Дмитрий Красников, руководитель направления Big Data & BI «К2Тех».

Партнерство DIS Group и «К2Тех» охватывает создание методологий и инструментов для реализации подхода к руководству данными для ИИ, который принято называть AI Governance. В фокусе совместной работы — все этапы создания и эксплуатации ИИ-решений: от бизнес-гипотезы и разработки модели до вывода в продуктивную среду и последующего мониторинга. Особое внимание уделяется качеству данных как фундаменту доверенного ИИ, а также вопросам ответственности, интерпретируемости решений и соблюдения регуляторных требований.

Ключевыми направлениями сотрудничества станут: управление корпоративными данными и обеспечение их качества как фундамента для создания доверенных ИИ-систем; обеспечение прозрачности процессов работы с ИИ и возможность их аудита; управление рисками, связанными с применением систем искусственного интеллекта, включая вопросы ответственности за принимаемые решения.

«Внедрение искусственного интеллекта в корпоративную среду требует не просто отдельных технологий, а выстроенной системы управления — от инфраструктуры до бизнес-процессов. Наше партнерство позволяет предложить рынку системный подход к AI Governance, который закрывает вопросы надежности, соответствия регуляторным требованиям и бизнес-ответственности», — отметил Дмитрий Красников, руководитель направления BigData & BI «К2Тех».

«Объединяя компетенции DIS Group в интеллектуальных платформах управления данными, построенных на передовых решениях и архитектуре Data Lakehouse, с экспертизой компании «К2Тех» в области комплексного внедрения и сопровождения решений искусственного интеллекта, включая инфраструктуру и интеграцию в бизнес-процессы, мы формируем основу для создания доверенных ИИ-сервисов, готовых к работе в корпоративной среде и соответствующих самым высоким стандартам надежности, достоверности и производительности», — сказал Артём Косилов, коммерческий директор DIS Group.

