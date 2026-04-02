«Грузовичкоф», «Таксовичкоф» и «Ситимобил» вошли в состав группы RWB

Компании «Ситимобил», «Таксовичкоф» и «Грузовичкоф» стали частью экосистемы RWB. Решение о приобретении этих активов является частью стратегии RWB по развитию собственных сервисов транспортной логистики. Все необходимые юридические параметры сделки согласованы и вступили в силу. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Присоединение к экосистеме RWB одних из крупнейших агрегаторов перевозок позволит компании оптимизировать процесс создания собственной инфраструктуры райдтех-сервисов, увеличить скорость доставки заказов клиентам из более чем 100 городов, в том числе отдаленных регионов Дальнего Востока и Сибири.