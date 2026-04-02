IBS создала дивизион технологических команд

Группа компаний IBS объявила о создании дивизиона технологических команд, который сосредоточится на разработке и тестировании программного обеспечения по модели «Время и материалы» (Time and Materials, T&M). Директором подразделения назначен Сергей Мясников.

Новое подразделение сформировано в ответ на запрос рынка на гибкие форматы сотрудничества. Модель T&M позволяет бизнесу привлекать ИТ-специалистов под конкретные задачи, оперативно менять приоритеты в разработке и тестировании корпоративных решений без долгих согласований условий работы.

Создание дивизиона технологических команд поможет аккумулировать в одном подразделении наиболее востребованные профессиональные компетенции и обеспечить единые стандарты качества.

У IBS накоплен большой опыт работы по модели T&M — этот формат часто предпочитают компании из финансовой сферы, ритейла и других отраслей.

Сергей Мясников, директор дивизиона технологических команд IBS, сказал: «Мы видим интерес рынка к формату T&M, который выбирают для реализации сложных и динамичных проектов. Его ценят за гибкость и скорость, а также возможность четко контролировать ход выполнения проекта. Новый дивизион объединит под централизованным управлением около 800 специалистов с глубокой технологической и отраслевой экспертизой, способных в короткие сроки погружаться в бизнес-контекст конкретного заказчика».