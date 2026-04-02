«ICL Техно» и МГРИ подписали соглашение о сотрудничестве

Компания «ICL Техно», российский производитель вычислительной техники, и Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ), ведущий образовательный и научный центр в сфере геологии и недропользования, сообщили о подписании соглашения о сотрудничестве.

Предметом соглашения является развитие партнерских отношений в сфере научно-технической деятельности, реализация совместных научных, технических и образовательных проектов, а также обмен экспертными знаниями и опытом. Стороны намерены совместно проводить научные исследования, организовывать конференции, семинары, а также предоставлять взаимные консультации и экспертные заключения.

Сотрудничество позволит объединить передовые разработки «ICL Техно» с фундаментальными и прикладными исследованиями МГРИ.

«Мы уверены, что объединение усилий «ICL Техно» и МГРИ откроет новые горизонты для развития отечественной геологоразведочной отрасли и подготовки высококвалифицированных специалистов. Совместная работа позволит внедрять передовые цифровые решения и способствовать реализации масштабных научных инициатив», — отметил Евгений Корчагин, руководитель направления «Образование» «ICL Техно».

«Для нашего университета стратегическое партнерство с «ICL Техно» — это возможность интегрировать в образовательный процесс самые современные технологии и практики, а также расширить спектр научных исследований. Мы нацелены на долгосрочное и продуктивное сотрудничество», — сказал Михаил Нагайцев, директор по цифровизации и инновациям МГРИ.