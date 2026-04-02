«ICL Техно» и «Р7 офис» объединяют усилия для цифровизации образования

Компании «ICL Техно» и «Р7 офис» объявили о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве. В рамках партнерства стороны намерены интегрировать программное обеспечение «Р7 офис» в планшетные устройства производства «ICL Техно», предназначенные для образовательных организаций.

Данное сотрудничество направлено на поддержку проектов и инициатив по цифровизации образования, в том числе на обеспечение педагогических работников современными планшетными устройствами с предустановленным офисным ПО. Это позволит создать единое цифровое пространство для учителей и учеников, повысить эффективность образовательного процесса и упростить внедрение современных технологий в школах и других учебных заведениях.

«Мы рады сотрудничеству с «Р7 офис» — одним из ведущих российских разработчиков офисного ПО. Вместе мы сможем предложить образовательным организациям комплексное решение, отвечающее всем современным требованиям к цифровизации учебного процесса», — отметил Евгений Корчагин, руководитель направления «Образование» «ICL Техно».

«Интеграция наших решений с устройствами «ICL Техно» — важный шаг к созданию удобной и безопасной цифровой среды для российских педагогов и учеников. Мы уверены, что наше партнерство внесет значительный вклад в развитие отечественного образования», — сказал Андрей Молчанов, руководитель центра по работе с образовательными учреждениями «Р7 офис».