«Обит» подвел итоги деятельности за 2025 год

Оператор ИТ-решений «Обит» подвел финансовые итоги за 2025 г. Показатель выручки вырос на 22%, достигнув 5 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «Обит».

ИТ-направление бизнеса продолжает демонстрировать устойчивый рост. Наибольшую долю в структуре ИТ-направления заняла дистрибуция отечественного программного обеспечения. Наиболее востребованными среди клиентов компании стали продукты в области информационной безопасности (антивирусная защита, межсетевые экраны, защита от DDoS). Вторую по величине долю заняло обслуживание сетевой и серверной инфраструктуры. Существенный вклад в развитие ИТ-направления внесли облачные сервисы и сегмент управления ИТ-процессами (ITSM), увеличившись на 54% и на 114% соответственно.

В «Обит» ожидают, что в 2026 г. ключевыми драйверами развития ИТ-направления останутся облачные решения в связке с поставкой программного обеспечения, оборудования и обслуживанием инфраструктуры. Комплексный подход по предоставлению услуг и сервисная модель позволяют клиентам компании снижать капитальные затраты и гибко управлять ИТ-расходами в условиях сложных экономических факторов.

Телекоммуникационный сегмент, который включает услуги связи, интернет, телефонию и каналы передачи данных, показал рост на 23%, опередив темпы роста рынка: по итогам 2025 г. российская телеком отрасль выросла на 6,5% до 2,3 трлн руб., согласно аналитике Nexign. В «Обит» подчеркивают, что таких результатов удалось добиться благодаря развитию комплексных телекоммуникационных и цифровых компетенций для коммерческой недвижимости. За 2025 г. компания расширила присутствие и заключила контракты с рядом новых объектов торговых и бизнес-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Направления центров обработки данных (ЦОД) и инжиниринга стали одними из самых активно развивающихся, более чем в два раза превысив показатели предыдущего года. Это стало возможным благодаря системному развитию экспертизы компании в строительстве и модернизации сетей связи, слаботочных систем и инфраструктуры объектов.

В 2025 г. «Обит» запустил направление практических решений в области искусственного интеллекта с упором на прикладные задачи бизнеса — в портфель вошли SaaS-сервисы (тренажеры, базы знаний, речевая аналитика), ИИ-агенты. Параллельно компания запустила ИТ-лабораторию — среду для тестирования решений на базе собственных инфраструктурных мощностей.

«Обит» продолжил развивать партнерскую сеть, среди новых партнеров — ГК Softline и «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline), а также расширил сотрудничество с Naumen, SimpleOne и другими вендорами. Среди ключевых реализованных проектов — перевод производителя «Динекс Русь» на виртуальный офис «Яндекс 360», модернизация системы информационной безопасности логистической компании TABLOGIX, внедрение Naumen Contact Center для девелопера «Гранель», а также разработка ИИ-сервиса сжатия данных для «Россети Сибирь».

Генеральный директор «Обит» Андрей Гук: «Мы видим стабильный рост по всем ключевым направлениям бизнеса и усиливаем позиции как в традиционном сегменте телекоммуникаций, так и в технологических областях. Наш фокус — быть для клиента технологическим партнером, который закрывает весь спектр задач за счет разных центров компетенций: от сетей и инфраструктуры до цифровых сервисов».