Steplife присоединил к своей дистрибьюторской экосистеме порядка 150 медучреждений

Производитель бионических протезов Steplife отчитался о развитии дистрибьюторской экосистемы, состоящей из медицинских и реабилитационных учреждений, в которых пациенты могут получить протезы компании. За истекший год к компании присоединилось порядка 150 новых партнеров-медучреждений. Об этом CNews сообщили представители Steplife.

На сегодняшний день региональная экспансия компании полностью покрывает карту России, а также включает в себя Белоруссию и Казахстан.

Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, в Центральном и Северо-Западном федеральном округах, партнерские протезные центры Steplife находятся в таких городах, как Владимир, Воронеж, Рязань, Орел, Смоленск, Архангельск.

В Приволжском Федеральном округе в экосистему включены Волгоград, Уфа, Казань, Нижний Новгород, Киров, Саратов, Оренбург.

В Южном и Северо-Кавказском федеральном округах протезы Steplife можно приобрести в партнерских медучреждениях в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Пятигорске, Лабинске и Махачкале.

В Уральском Федеральном округе работают протезные центры в Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени.

В Сибирском Федеральном округе на протезы Steplife ставят в Новосибирске, Омске, Томске, Красноярске, Новокузнецке, Барнауле и Иркутске.

В Дальневосточном федеральном округе в экосистему компании включены Владивосток, Якутск и Улан-Удэ.

Также в списке партнерских центров Steplife присутствуют такие города, как Новороссийск, Симферополь и Донецк.

«Хочу отметить, что почти 90% партнерской сети было создано в прошлом году, – сказал Генеральный директор Steplife Иван Худяков. – Также мы нарастили свое присутствие в тех десяти городах, в которых работали изначально, до развития экосистемы. Прежде всего, это Москва и ряд городов на юге, в Сибири и на Дальнем Востоке. С развитием экспансии мы внедряем единый стандарт Steplife для всех протезных центров системы. Он касается не только наличия изделий или их оперативного предоставления. Но это также и стандарт изготовления протезов на базе наших коленных модулей, стандарт их подключения, обслуживания и замены. Мы стремимся к тому, чтобы каждый пациент в любом городе, Якутске, Пятигорске или Новороссийске получал такой же высокий стандарт обслуживания, как и в Москве».