CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Steplife присоединил к своей дистрибьюторской экосистеме порядка 150 медучреждений

Производитель бионических протезов Steplife отчитался о развитии дистрибьюторской экосистемы, состоящей из медицинских и реабилитационных учреждений, в которых пациенты могут получить протезы компании. За истекший год к компании присоединилось порядка 150 новых партнеров-медучреждений. Об этом CNews сообщили представители Steplife.

На сегодняшний день региональная экспансия компании полностью покрывает карту России, а также включает в себя Белоруссию и Казахстан.

Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, в Центральном и Северо-Западном федеральном округах, партнерские протезные центры Steplife находятся в таких городах, как Владимир, Воронеж, Рязань, Орел, Смоленск, Архангельск.

В Приволжском Федеральном округе в экосистему включены Волгоград, Уфа, Казань, Нижний Новгород, Киров, Саратов, Оренбург.

В Южном и Северо-Кавказском федеральном округах протезы Steplife можно приобрести в партнерских медучреждениях в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Пятигорске, Лабинске и Махачкале.

В Уральском Федеральном округе работают протезные центры в Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени.

Почему для бизнеса доверие к вендору оказалось важнее функциональности продуктов
Безопасность

В Сибирском Федеральном округе на протезы Steplife ставят в Новосибирске, Омске, Томске, Красноярске, Новокузнецке, Барнауле и Иркутске.

В Дальневосточном федеральном округе в экосистему компании включены Владивосток, Якутск и Улан-Удэ.

Также в списке партнерских центров Steplife присутствуют такие города, как Новороссийск, Симферополь и Донецк.

«Хочу отметить, что почти 90% партнерской сети было создано в прошлом году, – сказал Генеральный директор Steplife Иван Худяков. – Также мы нарастили свое присутствие в тех десяти городах, в которых работали изначально, до развития экосистемы. Прежде всего, это Москва и ряд городов на юге, в Сибири и на Дальнем Востоке. С развитием экспансии мы внедряем единый стандарт Steplife для всех протезных центров системы. Он касается не только наличия изделий или их оперативного предоставления. Но это также и стандарт изготовления протезов на базе наших коленных модулей, стандарт их подключения, обслуживания и замены. Мы стремимся к тому, чтобы каждый пациент в любом городе, Якутске, Пятигорске или Новороссийске получал такой же высокий стандарт обслуживания, как и в Москве».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

Замглавы Минцифры на СВО возглавит направление БПЛА и противодействия им в «БАРС-Курск»

Как получать доход от инвестиций в ИТ

Китайский производитель роботов ищет специалистов с зарплатой $18 миллионов

Почему для бизнеса доверие к вендору оказалось важнее функциональности продуктов

На завод за счастьем и стабильностью. Лишившаяся работы программистка выучилась на сварщика и стала жить лучше

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд
Показать еще
