VK WorkSpace запускает инструмент для массовых корпоративных рассылок

VK Tech представила новый инструмент в составе платформы VK WorkSpace — «Рассылки». Он предназначен для запуска массовых корпоративных рассылок клиентам и партнерам. Инструмент можно подключить без участия ИТ-команд, он ориентирован на компании любого масштаба.

Рассылки VK WorkSpace разработаны для решения задач email-маркетинга: массового информирования о событиях, обновлениях и акциях, отправки приглашений на мероприятия и других коммуникаций. В отличие от отправки писем через корпоративную почту, специализированный сервис обеспечивает более высокую доставляемость сообщений — рассылки с меньшей вероятностью попадут в спам.

Рассылки VK WorkSpace оснащены встроенным редактором, который позволяет создавать письма без специальных знаний и навыков верстки. Решение поддерживает импорт контактов из базы в форматах CSV или TXT. Для запуска рассылки требуется несколько минут. Отправитель видит полную картину по статусу всех сообщений, в интерфейсе также отмечается, если рассылка ушла с ошибкой.

Инструмент внедрен в интерфейс VK WorkSpace, это сохраняет бесшовный пользовательский опыт, исключая необходимость переходить в отдельный сервис с отдельным логином, и обеспечивает возможность работать в привычной среде.