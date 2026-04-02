Выручка «Группы Астра» выросла на 18% за 2025 год

ПАО «Группа Астра», участник российского ИT-рынка и производитель инфраструктурного программного обеспечения (ПО), объявляет аудированные финансовые результаты по МСФО за 12 месяцев 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Ключевые операционные и финансовые показатели

Отгрузки за 2025 г. выросли на 9% год к году и составили 22 млрд руб. Динамика показателя по-прежнему находится под давлением сохраняющейся жесткой денежно-кредитной политики, а также высокой экономической и геополитической неопределенности.

Выручка увеличилась на 18% год к году и превысила 20 млрд руб. Существенный рост показателя обеспечили признание выручки от ранее осуществленных отгрузок, а также увеличение доходов от сопровождения и продажи продуктов экосистемы.

Показатель EBITDA увеличился на 23% год к году и превысил 8 млрд руб. Рентабельность по EBITDA выросла на 1,5 п.п. до 40%.

Чистая прибыль осталась на уровне прошлого года и составила 6 млрд руб. Основные факторы, которые повлияли на показатель: повышение выплат страховых взносов, завершение срока действия льготного кредита, а также увеличение cтавки налога на прибыль до 5%. Рентабельность по чистой прибыли составила 30%.

Компания продолжает усиливать экосистему и активно инвестирует в разработку, в том числе для будущей реализации отложенного спроса. Капитализированные расходы выросли на 43% год к году до 4 млрд руб.

Наряду с масштабными инвестициями в развитие собственных решений компания сохраняет низкую долговую нагрузку: на конец отчетного периода показатель чистый долг/LTM cкорр. EBITDA составил 0,25x.

Корпоративные события

Менеджмент компании планирует рекомендовать Совету директоров рассмотреть вопрос о выплате дивидендов за 2025 г. в соответствии с дивидендной политикой. Выплата может составить не менее 25% от скорректированной чистой прибыли за вычетом CAPEX. В финансовом плане средства на это предусмотрены. Финальное решение о дивидендах, их размере и сроках примет Совет директоров и утвердит Общее собрание акционеров.

В октябре компания впервые получила два высоких кредитных рейтинга со стабильным прогнозом от ведущих российских рейтинговых агентств: AA(RU) от АКРА и ruAA от «Эксперт РА». Присвоенные оценки отражают сильные рыночные позиции группы и устойчивость ее финансового профиля.

Московская биржа включила акции компании в сектор рынка инноваций и инвестиций (РИИ). Теперь долгосрочные инвесторы — российские налоговые резиденты, которые непрерывно владеют ценными бумагами компании в течение года — будут освобождены от уплаты НДФЛ. Льгота действует в случае продажи акций по прошествии необходимого срока владения и декларирования дохода до 50 млн руб., с превышения этой суммы налог уплачивается в общем порядке.

В апреле 2025 г. Совет директоров одобрил обратный выкуп до 2 млн акций (около 1% уставного капитала) группы. На 2 апреля 2026 г. по программе buyback выкуплено 650 тыс. акций, что сопоставимо с количеством бумаг, ранее переданных сотрудникам по программе долгосрочной мотивации из квазиказначейского пакета. Итоговый размер buyback будет зависеть от денежной позиции компании и цены акций.

Елена Бородкина, заместитель генерального директора по экономике и финансам: «Даже в условиях жесткой денежно-кредитной политики мы продолжили уверенно расти и увеличивать рентабельность бизнеса при сохранении низкой долговой нагрузки. Во многом положительно сказались оптимизация расходов и успешная технологическая ставка. В 2025 г. нас выбрали более 18 500 клиентов из разных отраслей экономики. Одновременно из-за высокой стоимости заемных средств в течение прошлого года многие организации приостанавливали запуск новых ИT-проектов — стал формироваться отложенный спрос. С начала 2026 г. эта ситуация по большей мере сохраняется: снижение ключевой ставки постепенно оживляет ИT-инвестиции компаний, но существенный сдвиг мы ожидаем в 2027 г.. Считаем, что реализация отложенного спроса станет для нас важным источником роста. Независимо от внешних макроэкономических факторов «Группа Астра» продолжает фокусироваться на операционной эффективности и инвестициях в перспективные разработки. В прошлом году мы реализовали более 170 мажорных и минорных релизов. Среди наших ключевых продуктовых приоритетов на 2026 г. — развитие программно-аппаратных комплексов, облачных решений и искусственного интеллекта, а также дальнейшее совершенствование экосистемы. Рассчитываем, что эффективная работа с клиентской базой и перспективные инвестиции в продуктовую линейку позволят нам до 2030 г. ежегодно увеличивать выручку в среднем более чем на 30% — это превышает прогнозы темпов роста рынка российского инфраструктурного ПО. Наращивание технологического потенциала отвечает потребностям наших клиентов, которые приобретают не просто ИT-решения, а инструмент для сокращения своих издержек, в том числе в условиях сложной рыночной конъюнктуры. Одновременно такой подход позволяет нам расширять бизнес: видим значительный потенциал роста на целевом для себя российском рынке, который в 2030 г., по нашем оценкам, может достичь 1 трлн рублей. Параллельно активно развиваем международное направление. В долгосрочной перспективе наши ключевые цели — сделать свои продукты национальным технологическим стандартом и достичь уровня отгрузок свыше 100 млрд руб.».

Ключевые события 2025 г.

Расширение клиентской базы и реализация масштабных проектов. В отчетном периоде «Группа Астра» реализовала ряд значимых проектов в корпоративном и государственном сегментах. Компания внедрила свои решения в ИT-инфраструктуру более 18500 клиентов. Среди ключевых кейсов — перевод более 2000 сотрудников «Фосагро» на ОС Astra Linux, внедрение платформы обучения Knomary для сотрудников «Черкизово», Hoff и «Спортмастера», а также имплементация решения для создания мобильных рабочих мест WorksPad в ИT-инфраструктуру Национального расчетного депозитария (НРД).

Компания продолжает развивать продажи бандлов. Авиакомпания «Аврора» внедрила четыре продукта экосистемы — OC Astra Linux, службу каталога ALD Pro, почтовый сервер RuPost и платформу серверной виртуализации VMmanager. Иркутский аэропорт и крупнейший в Европе детский медицинский центр им. Дмитрия Рогачева перешли на ОС Astra Linux и службу каталога ALD Pro.

Развитие продуктового портфеля. За 2025 г. «Группа Астра» выпустила 174 минорных и мажорных релиза продуктов экосистемы, в том числе новую версию флагманского продукта ОС Astra Linux 1.8.4. Также компания вывела на рынок несколько новых продуктов, среди которых XData 2.Y — высокопроизводительная машина баз данных; Termidesk Connect — решение для балансировки нагрузки и обеспечения высокой доступности приложений; Rubackup OneClick — продукт резервного копирования и защиты данных, ориентированный на сегмент малого и среднего бизнеса.

«Группа Астра» первой в России внедрила в облако квантовый генератор случайных чисел. Также компания представила новую линейку программно-аппаратных комплексов (ПАК) Astra XPlatform, позволяющую заказчикам быстро запускать высокопроизводительные ИT-системы «под ключ». «Группа Астра» продолжает развивать решения искусственного интеллекта (ИИ): в частности, внедрила в ОС Astra Linux нейросеть Сбербанка GigaChat, а в приложение для мобильной работы WorksPad — интеллектуального ассистента для анализа документов.

Ключевым инструментом развития экосистемы остается программа технологического партнерства Ready for Astra: в ней участвует более 1490 партнеров, а общее число совместимых решений превышает 4300.

Развитие образовательных программ. «Группа Астра» продолжает реализовывать масштабные образовательные проекты для подготовки ИT-кадров на базе отечественного ПО. В прошлом году компания, производитель вычислительной техники «ICL Техно» и Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы (РУДН) объединились для обучения студентов со всего мира. Также «Группа Астра» совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте России (РАНХиГС) запустила программу повышения квалификации для федеральных госслужащих по работе с ОС Astra Linux. А совместно с платформой онлайн-рекрутинга hh.ru планирует развивать систему подтверждения компетенций IT-специалистов.

Были достигнуты соглашения о переходе всех школ Челябинской и Амурской областей на ОС Astra Linux. А с Московским кредитным банком (МКБ) — о создании совместных образовательных, методических и исследовательских программ с целью усиления технологической независимости финансового сектора.

Министерство просвещения России отметило «Группу Астра» благодарностью за значительный вклад в развитие системы среднего профессионального образования.

Расширенные данные для анализа (databook) размещены в разделе «Отчеты» сайта для инвесторов «Группы Астра».