«Авито Работа»: ИИ-навыки все чаще указывают в резюме специалисты из ИТ, маркетинга и административной сферы

Эксперты «Авито Работы» проанализировали, как за последний год изменилось число резюме с упоминанием навыков работы с ИИ среди соискателей разных возрастов. В I квартале 2026 г. чаще других ИИ-компетенции стали добавлять в резюме соискатели 35–44 лет — их оказалось почти в 3,8 раза больше (+284%), чем годом ранее. Кандидаты в возрастной группе 25–34 лет стали указывать такие навыки в 3,6 раза (+262%) чаще, в возрасте 18–24 лет — в 3,5 раза (+255%) чаще. Это говорит о том, что ИИ все активнее воспринимается как прикладной рабочий инструмент для специалистов на разных этапах карьеры.

Среди соискателей 35–44 лет наиболее активно ИИ-навыки начали указывать представители сферы ИТ и телекоммуникаций — число таких резюме выросло почти в 3,6 раза (+263%). На втором месте — маркетинг, реклама и PR: прирост почти в 3 раза (+195%). В этой возрастной группе чаще всего навыки работы с ИИ в первой четверти текущего года размещали менеджеры по работе с маркетплейсами (+283%), инженеры (+133%) и разработчики (+100%).

Среди соискателей 25–34 лет навыки работы с ИИ стали чаще указывать специалисты на административных позициях (+163%), а также представители маркетинга, рекламы и PR (+160%). В разрезе профессий наибольший прирост таких резюме зафиксирован среди маркетологов — почти в 3,5 раза (+250%), а также среди менеджеров по работе с маркетплейсами (+229%) и SMM-специалистов (+217%).

Почему для бизнеса доверие к вендору оказалось важнее функциональности продуктов
Почему для бизнеса доверие к вендору оказалось важнее функциональности продуктов

Среди соискателей 18–24 лет чаще всего навыки взаимодействия с ИИ стали указывать представители сферы ИТ и телекоммуникаций — число таких резюме выросло почти в 4 раза (+295%). В маркетинге, рекламе и PR показатель увеличился в 3,5 раза (+250%), а в административной работе — в 3,4 раза (+244%). В разрезе отдельных профессий о навыках работы с ИИ чаще всего упоминали разработчики (+263%), SMM-специалисты (+220%) и помощники руководителя (+192%).

«Владение навыками ИИ становится общепринятой нормой: работодатели чаще указывают необходимость опыта работы с нейросетями в описаниях вакансий, а соискатели, в свою очередь, чаще упоминают такие способности в резюме. ИИ усиливает специалиста и становится ему помощником: по данным опроса «Авито», около 46% опрошенных россиян применяют нейросети в подготовке текстов, 37% используют их для сбора информации в сети, 20% автоматизируют рутинные задачи. Умение грамотно работать с нейросетями выделяет специалиста в позитивном ключе в глазах работодателей», — отметил Дмитрий Королев, директор HR-Tech в «Авито».

