«ICL Техно» и «Ред Софт» расширяют сотрудничество в сфере образования

Многопрофильная ИТ-компания «Ред Софт» и российский производитель компьютерной техники «ICL Техно» объявили о заключении соглашения о сотрудничестве и стратегическом партнерстве.

В рамках сотрудничества компании планируют выпускать совместные решения для образовательных организаций, направленные на повышение доступности современных цифровых инструментов и развитие ИТ-инфраструктуры в отрасли.

Взаимодействие сторон будет сосредоточено на создании и адаптации решений с учетом специфики образовательной среды, а также на обеспечении их удобства, безопасности и соответствия актуальным требованиям. Кроме того, партнерство предусматривает обмен экспертизой и совместную проработку подходов к внедрению технологий в образовательные процессы.

«Партнерство с «ICL Техно» открывает дополнительные возможности для развития и продвижения «Ред ОС М» в образовательной среде. Мы рассматриваем это сотрудничество как основу для создания и масштабирования современных цифровых решений, отвечающих требованиям отрасли»», — отметил Михаил Толпышкин, исполнительный директор «Ред Софт».

«Решения для образования должны одновременно быть простыми в эксплуатации, а также обеспечивать высокий уровень безопасности и управляемости. Благодаря проверенным программным решениям «Ред Софт» мы можем создавать такие решения уже сегодня, обеспечивая молодому поколению доступ к современным российским ИТ-системам», — сказал Евгений Корчагин, руководитель направления «Образование» «ICL Техно».