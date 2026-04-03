Исследование «ВКонтакте»: гибкие навыки больше всего влияют на рост доходов и повышение в ИТ

Социальная сеть «ВКонтакте» изучила, какие навыки ИТ-специалисты считают ключевыми для продвижения по карьерной лестнице. Согласно исследованию, 92% сотрудников ИТ-компаний отмечают, что больше всего на доходы и карьерный рост влияют soft skills (гибкие навыки): лидерские качества, умение договариваться и работать в команде.

По мнению респондентов, гибкие навыки влияют на все ключевые карьерные показатели сразу: помогают расширять зону ответственности (90%), получать повышение (89%) и увеличивать доход (88%).

На втором месте — метанавыки: обучаемость, адаптивность, креативность и критическое мышление. При этом 84% специалистов, работающих в ИТ, отмечают, что метанавыки открывают путь к более интересным задачам.

Обязательной базой для карьерного роста остаются прикладные навыки: техническая экспертность, знание языков программирования, работа со специализированными инструментами. Больше всего они влияют на рост в зарплате: 64% опрошенных из ИТ-компаний считают, что эти навыки помогают увеличивать доходы. При этом 79% отметили, что сильная прикладная экспертность не гарантирует карьерный рост — это возможно только в совокупности с сильными гибкими навыками.

Почему для бизнеса доверие к вендору оказалось важнее функциональности продуктов
Почему для бизнеса доверие к вендору оказалось важнее функциональности продуктов Безопасность

Большинство респондентов уверены, что навыки необходимо постоянно развивать: 93% специалистов из ИТ считают, что без непрерывного обучения сложно строить карьеру. Ради карьерного роста и востребованности 81% готовы вкладываться в образование. Сотрудники ИТ-компаний в первую очередь хотят развивать навыки работы с ИИ-инструментами (53%), техническую экспертность (53%) и лидерские качества (32%).

Исследование проведено в марте 2026 года методом онлайн-опроса. В нём приняли участие более 1 тыс. респондентов из ИТ-компаний и других сфер.

Другие материалы рубрики

Рынок вычислительной техники в 2026 году: ограничения роста, дорогой ИИ и борьба за инфраструктуру

Замглавы Минцифры на СВО возглавит направление БПЛА и противодействия им в «БАРС-Курск»

Как получать доход от инвестиций в ИТ

Китайский производитель роботов ищет специалистов с зарплатой $18 миллионов

Почему для бизнеса доверие к вендору оказалось важнее функциональности продуктов

На завод за счастьем и стабильностью. Лишившаяся работы программистка выучилась на сварщика и стала жить лучше

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд
Показать еще
