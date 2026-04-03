Почему россияне выбирают ИT: гибкость, стабильность и новые возможности

Результаты опроса, проведенного «Школой 21» и медиахолдингом Rambler&Co среди людей старше 30 лет. Самыми привлекательными направлениями в сфере ИT для участников опроса стали искусственный интеллект (21%) и анализ данных (19%). За ними следуют разработка (17%), кибербезопасность (15%) и техническая поддержка (13%). Управление проектами и веб-дизайн набрали 8% и 7% соответственно. Об этом CNews сообщили представители «Школы 21».

Перейти в ИТ россиян побуждают интересные задачи (13%), также 13% желают превратить хобби в профессию или сменить коллектив и текущее место работы. Еще 6% рассматривают переобучение для сохранения востребованности на рынке труда. Помимо этого, респонденты оценили удобный график (30%) и высокий доход (25%).

Аудитория старше 30 лет отметила важность понятных образовательных траекторий и гибкий формат обучения, который можно совмещать с работой.

Среди барьеров, которые мешают войти в сферу цифровых технологий, участники опроса чаще всего называли нехватку времени (29%). Каждый пятый признается, что испытывает неуверенность в своих силах и не всегда понимает, с чего начать.

Интерес к цифровым навыкам у взрослой аудитории не ограничивается профессиональной сферой. Треть опрошенных (33%) уже пробовали осваивать цифровые технологии самостоятельно, а 20% — учились работать с нейросетями. При этом 26% признались, что пытались разобраться в цифровых инструментах, но столкнулись со сложностями. И только каждый пятый считает, что цифровые навыки ему не нужны.

Главными нетехническими навыками, который, по мнению опрошенных, помогут им в ИT, стали усидчивость, внимание к деталям и ответственность — так ответили 53% респондентов. Глубокую экспертизу в конкретной сфере (медицина, финансы, бухгалтерия) назвали 14%, а опыт управления людьми и проектами — 13%. Столько же (13%) отметили навыки общения и переговоров. И только 7% опрошенных считают, что им пригодится знание иностранных языков.