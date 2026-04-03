CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Сергей Ляджин назначен техническим директором VK

Сергей Ляджин назначен техническим директором VK. На позиции СТО Сергей будет отвечать за масштабирование ключевых технологических решений VK. Об этом CNews сообщили представители VK.

В новой роли он объединит команды разработки в нескольких направлениях, включая социальные платформы, медиаконтент, облачную инфраструктуру, технологии рекламы и генеративного ИИ.

Консолидация стратегических направлений под руководством Сергея ускорит процесс внедрения единых технологий в проектах VK. Это сократит затраты на разработку и инфраструктуру, ускорит создание новых продуктов и внедрение изменений в существующие сервисы.

vk1.jpg

Биография

Сергей Ляджин присоединился к VK в 2023 г. в должности технического директора социальной сети ВКонтакте. До VK Сергей более 15 лет занимался разработкой высоконагруженных систем. Ранее он отвечал за разработку биржевых и брокерских сервисов, в течение 10 лет на руководящих позициях развивал и разрабатывал сервисы «Яндекса».

Не просто ВКС: что такое видеоселектор и как его организовать Телеком

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как получать доход от инвестиций в ИТ

Замглавы Минцифры на СВО возглавит направление БПЛА и противодействия им в «БАРС-Курск»

Рынок вычислительной техники в 2026 году: ограничения роста, дорогой ИИ и борьба за инфраструктуру

Китайский производитель роботов ищет специалистов с зарплатой $18 миллионов

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

На завод за счастьем и стабильностью. Лишившаяся работы программистка выучилась на сварщика и стала жить лучше

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд
Показать еще
