Сергей Ляджин назначен техническим директором VK

Сергей Ляджин назначен техническим директором VK. На позиции СТО Сергей будет отвечать за масштабирование ключевых технологических решений VK. Об этом CNews сообщили представители VK.

В новой роли он объединит команды разработки в нескольких направлениях, включая социальные платформы, медиаконтент, облачную инфраструктуру, технологии рекламы и генеративного ИИ.

Консолидация стратегических направлений под руководством Сергея ускорит процесс внедрения единых технологий в проектах VK. Это сократит затраты на разработку и инфраструктуру, ускорит создание новых продуктов и внедрение изменений в существующие сервисы.

Биография

Сергей Ляджин присоединился к VK в 2023 г. в должности технического директора социальной сети ВКонтакте. До VK Сергей более 15 лет занимался разработкой высоконагруженных систем. Ранее он отвечал за разработку биржевых и брокерских сервисов, в течение 10 лет на руководящих позициях развивал и разрабатывал сервисы «Яндекса».