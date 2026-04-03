В Казанском федеральном университете открылась специализированная лаборатория по промышленной автоматике на базе оборудования «Реглаб»

В Казанском федеральном университета (КФУ) состоялось открытие специализированной лаборатории по автоматизированным системам управления технологическими процессами. Новая лаборатория, созданная в партнерстве с российским производителем оборудования и разработчиком ПО компанией «Реглаб» и инжиниринговой компанией НПП «ГКС», станет флагманской площадкой в Республике Татарстан для подготовки инженерных кадров и реализации стратегии импортозамещения в промышленности. Об этом CNews сообщили представители «Реглаб».

Открывали лабораторию президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов, руководство КФУ, «Татнефтехиминвест-холдинга», ООО «Реглаб» и ООО НПП «ГКС».

Лаборатория оснащена современными программно-аппаратными комплексами AstraRegul и программируемыми логическими контроллерами REGUL, которые уже зарекомендовали себя на крупнейших предприятиях региона. В числе индустриальных партнеров, использующих решения «Реглаб» в Республике Татарстан, — АО «ТАНЕКО», АО «ТАИФ», СИБУР, АО «Татэнерго», АО «Аммоний», ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» и предприятия ОЭЗ «Алабуга».

Созданная лаборатория ориентирована на подготовку квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда, внедрение практики опережающего обучения и проведение научных исследований по апробации новых алгоритмов управления.

«Лаборатория в КФУ — это современная образовательная площадка, где студенты и инженеры предприятий могут научиться работать с современным российским «железом и софтом». Здесь будут проходить лабораторные работы, моделирование технологических процессов и отработка действий в нештатных ситуациях. Такие проекты призваны сократить разрыв между теорией и практикой, наукой и реальным сектором экономики, способствовать выпуску специалистов, которые готовы работать с отечественными решениями на производствах», — сказал Андрей Ульянов, генеральный директор «Реглаб».

Открытие лаборатории реализовано в рамках ранее подписанного соглашения о сотрудничестве между Казанским федеральным университетом и компанией «Реглаб». Документ закрепляет долгосрочные партнерские отношения, направленные на развитие инженерного образования и реализацию совместных научно-исследовательских проектов.

«Обучение на базе новой лаборатории будет особенно востребовано для студентов Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ, но в целом лаборатория будет востребована студентами, инженерами и разработчиками разных образовательных учреждений и предприятий. Кроме того, в планах создание на базе Академии наук Республики Татарстан центра компетенций в области АСУ ТП и формирование сети профильных лабораторий вузов», — отметил проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наук о Земле Казанского федерального университета Данис Нургалиев.

«Мы продолжаем системную работу в рамках соглашений с КФУ и формируем уникальную экосистему, где студенты уже сегодня осваивают передовые технологии от «Реглаб» и НПП "ГКС". Уверен, что эта площадка позволит готовить специалистов мирового уровня, которые будут двигать российскую промышленность вперед», — сказал президент ООО НПП «ГКС» Айрат Сабиров.

Сейчас в лаборатории смогут проходить обучение и повышение квалификации инженеры и специалисты предприятий, работающие с АСУ ТП. Запуск полноценной образовательной программы для студентов будет реализован с нового учебного года.