CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

В Казанском федеральном университете открылась специализированная лаборатория по промышленной автоматике на базе оборудования «Реглаб»

В Казанском федеральном университета (КФУ) состоялось открытие специализированной лаборатории по автоматизированным системам управления технологическими процессами. Новая лаборатория, созданная в партнерстве с российским производителем оборудования и разработчиком ПО компанией «Реглаб» и инжиниринговой компанией НПП «ГКС», станет флагманской площадкой в Республике Татарстан для подготовки инженерных кадров и реализации стратегии импортозамещения в промышленности. Об этом CNews сообщили представители «Реглаб».

Открывали лабораторию президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов, руководство КФУ, «Татнефтехиминвест-холдинга», ООО «Реглаб» и ООО НПП «ГКС».

Лаборатория оснащена современными программно-аппаратными комплексами AstraRegul и программируемыми логическими контроллерами REGUL, которые уже зарекомендовали себя на крупнейших предприятиях региона. В числе индустриальных партнеров, использующих решения «Реглаб» в Республике Татарстан, — АО «ТАНЕКО», АО «ТАИФ», СИБУР, АО «Татэнерго», АО «Аммоний», ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» и предприятия ОЭЗ «Алабуга».

Созданная лаборатория ориентирована на подготовку квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда, внедрение практики опережающего обучения и проведение научных исследований по апробации новых алгоритмов управления.

«Лаборатория в КФУ — это современная образовательная площадка, где студенты и инженеры предприятий могут научиться работать с современным российским «железом и софтом». Здесь будут проходить лабораторные работы, моделирование технологических процессов и отработка действий в нештатных ситуациях. Такие проекты призваны сократить разрыв между теорией и практикой, наукой и реальным сектором экономики, способствовать выпуску специалистов, которые готовы работать с отечественными решениями на производствах», — сказал Андрей Ульянов, генеральный директор «Реглаб».

Открытие лаборатории реализовано в рамках ранее подписанного соглашения о сотрудничестве между Казанским федеральным университетом и компанией «Реглаб». Документ закрепляет долгосрочные партнерские отношения, направленные на развитие инженерного образования и реализацию совместных научно-исследовательских проектов.

цифровизация

«Обучение на базе новой лаборатории будет особенно востребовано для студентов Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ, но в целом лаборатория будет востребована студентами, инженерами и разработчиками разных образовательных учреждений и предприятий. Кроме того, в планах создание на базе Академии наук Республики Татарстан центра компетенций в области АСУ ТП и формирование сети профильных лабораторий вузов», — отметил проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наук о Земле Казанского федерального университета Данис Нургалиев.

«Мы продолжаем системную работу в рамках соглашений с КФУ и формируем уникальную экосистему, где студенты уже сегодня осваивают передовые технологии от «Реглаб» и НПП "ГКС". Уверен, что эта площадка позволит готовить специалистов мирового уровня, которые будут двигать российскую промышленность вперед», — сказал президент ООО НПП «ГКС» Айрат Сабиров.

Сейчас в лаборатории смогут проходить обучение и повышение квалификации инженеры и специалисты предприятий, работающие с АСУ ТП. Запуск полноценной образовательной программы для студентов будет реализован с нового учебного года.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд
Показать еще
