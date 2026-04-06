«АйТи Бастион» запустил партнерскую программу в формате MSSP

Разработчик «АйТи Бастион» объявил о запуске партнерской программы в формате MSSP (англ. Managed Security Service Provider — поставщик услуг по управлению безопасностью), ориентированной на компании, обеспечивающие информационную безопасность по модели аутсорсинга. В рамках инициативы сертифицированные провайдеры смогут формировать и предлагать заказчикам услуги по контролю привилегированных пользователей с использованием технологий «АйТи Бастион».

Концепция MSSP/SECaaS (англ. Security as a Service — безопасность как услуга) предполагает предоставление услуг информационной безопасности по подписке. При этом само средство защиты может администрироваться как самим заказчиком, так и специализированным MSSP-партнером.

Под MSSP-партнером понимается компания-провайдер, получившая доступ к распространению лицензии PAM-системы «СКДПУ НТ» на основании соответствия правилам MSSP-программы разработчика и наличия сертифицированных специалистов по продуктам «АйТи Бастион». Такие компании будут организовывать безопасный привилегированный доступ, управлять секретами организации, а также производить мониторинг, анализ и расследование ИБ-инцидентов. Обслуживание и настройка PAM-системы также осуществляется на стороне провайдера.

Запуск программы MSSP позволит обеспечивать контроль привилегированных пользователей организациям разного уровня зрелости с помощью сертифицированных сотрудников провайдера. В том числе тем, которые не готовы оформлять лицензию «СКДПУ НТ» к себе на баланс или не имеют собственных ИБ-специалистов. Также такой подход открывает путь к более удобному срочному использованию PAM-системы для контроля привилегий в рамках одного проекта в формате услуги: например, для работы с подрядными специалистами.

«Введение сервисной модели отражает общее состояние рынка: компании все чаще предпочитают заменять крупные капитальные инвестиции предсказуемыми операционными расходами и быстрее получать практический результат. С появлением «СКДПУ НТ» в MSSP-формате заказчики смогут сосредоточиться на развитии бизнеса, передав задачи защиты инфраструктуры опытным специалистам наших партнеров. Мы, в свою очередь, как разработчик технологий сохраняем контроль уровня оказания услуг за собой», — сказал генеральный директор «АйТи Бастион» Сергей Бочкарев.

Первым MSSP-партнером «АйТи Бастион» стал провайдер Nubes. Компания предоставляет облачную инфраструктуру на базе собственного дата-центра Tier-III в Москве.

«Сотрудничество с «АйТи Бастион» — это важный шаг для нас как для cloud‑native провайдера. Мы видим высокий спрос со стороны бизнеса на модель «безопасность как услуга», особенно в части контроля привилегированного доступа. Объединив нашу надежную облачную инфраструктуру и сертифицированную PAM‑платформу «СКДПУ НТ», мы предоставляем заказчикам готовый сервис, который экономит ресурсы, ускоряет внедрение и не требует содержания штатных ИБ-специалистов», — сказал руководитель команды киберзащиты Nubes Дмитрий Шкуропат.

Функционал «СКДПУ НТ» в формате подписки не отличается от on-premise-решения. Услуга предоставляется сроком от 1 месяца и уже доступна для приобретения.