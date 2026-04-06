«B2B-РТС» объявила о намерении провести IPO на московской бирже

«B2B-РТС», российская электронная торговая платформа для бизнеса и государства, объявила о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций (далее – «Акции») с листингом на Московской Бирже.

Предварительные параметры предложения:

Акции платформы будут включены в котировальный список второго уровня Московской биржи. Таким образом, «B2B-РТС» может стать первой в России публичной электронной торговой платформой.

В рамках IPO инвесторам могут быть предложены акции, принадлежащие действующим акционерам в лице Совкомбанка и финансовых инвесторов пропорционально их долям владения акционерным капиталом «B2B-РТС». Размер пакета акций менеджмента, входящего в состав действующих акционеров, останется неизменным. При этом Совкомбанк планирует сохранить за собой существенную долю в акционерном капитале «B2B-РТС» и продолжит принимать участие в развитии бизнеса платформы.

Продающие акционеры планируют предложить к продаже 11,5% акционерного капитала платформы, включая акции, предусмотренные для целей стабилизации.

«B2B-РТС» и продающие акционеры примут на себя обязательства, ограничивающие размещение новых акций и отчуждение уже размещенных акций в течение 180 дней с даты начала публичных торгов акциями. Прочие действующие акционеры в лице менеджмента также примут на себя аналогичные обязательства.

В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней с даты начала торгов.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать
Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать цифровизация

Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, юридических лиц, а также для российских институциональных инвесторов.

Заявки на приобретение акций можно будет подать через ведущих российских брокеров. Технические детали и описание подходов к планируемому распределению ценных бумаг среди инвесторов по результатам предложения будут опубликованы до начала сбора книги заявок.

Параметры предложения, эмиссионные документы и иная необходимая дополнительная информация будут доступны на официальном сайте «B2B-РТС» и на странице платформы на сайте ЦРКИ «Интерфакс».

Генеральный директор и управляющий партнер «B2B-РТС» Кирилл Толчеев сказал: «Сегодня мы представляем потенциальным инвесторам крупнейшую в стране электронную торговую платформу «B2B-РТС» — высокоэффективный бизнес с 20-летней историей роста и качественно проработанной стратегией. Мы уверены, что IPO на Московской бирже станет важным стимулом для дальнейшего развития платформы и откроет новые возможности для реализации наших стратегических инициатив. Хотел бы также отметить, что мы провели хорошую работу по формированию системы корпоративного управления и в дальнейшем намерены повышать ее качество и прозрачность бизнеса в соответствии с лучшими рыночными практиками. С нетерпением ждем встреч с потенциальными инвесторами и верим в то, что «B2B-РТС» будет интересна рынку как представитель нового сегмента и его безусловный лидер».

Другие материалы рубрики

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

Китай ввел суперстрогий стандарт безопасности для пауэрбанков. На испытаниях их будут протыкать иглами, швырять, бить и нагревать

Рынок вычислительной техники в 2026 году: ограничения роста, дорогой ИИ и борьба за инфраструктуру

США готовят закон о блокировке зарубежных «пиратских» сайтов

Почему для бизнеса доверие к вендору оказалось важнее функциональности продуктов

Трамп сократил расходы США на кибербезопасность на $707 миллионов

Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
