ДОМ.РФ: новый ГОСТ определил цели и задачи технологий информационного моделирования в России

Российская строительная отрасль продолжает стандартизацию применения технологий информационного моделирования (ТИМ). Так, утверждён новый национальный стандарт ГОСТ Р 10.00.00.02-2026 «Единая система информационного моделирования. Принципы, цели и задачи», который позволит сделать цифровую трансформацию девелопмента ещё эффективнее.

Стандарт, разработанный в рамках деятельности Технического комитета по стандартизации № 505 (ТК 505) под руководством Минстроя России и ДОМ.РФ, при поддержке Госкорпорации «Росатом», а также с участием ведущих отраслевых организаций, призван сформировать единую методологическую основу для внедрения ТИМ в градостроительной деятельности и смежных отраслях экономики.

Стандарт входит в группу основополагающих документов Единой системы информационного моделирования и устанавливает цель применения ТИМ в градостроительной деятельности – повышение эффективности инвестиционно-строительной деятельности и управления объектами информационного моделирования.

«Утверждение нового национального стандарта является одним из ключевых шагов на пути к достижению целей нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Применение стандарта задаёт единую методологическую основу для цифровой трансформации отрасли, позволяя перейти от «документоориентированного» подхода к «моделеориентированному» и «датаориентированному» управлению. Формирование Единого информационного пространства на всём жизненном цикле объектов строительства и ЖКХ обеспечивает единство достоверных данных, что напрямую влияет на скорость, безопасность и эффективность строительства объектов. Только через внедрение таких системных решений и полный переход на ТИМ можно кардинально повысить качество управления стройкой и сделать среду для жизни по-настоящему современной и надёжной», – отметил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Особое внимание в стандарте уделяется формированию Единого информационного пространства (ЕИП) как источника достоверных данных об объекте, обеспечивающего целостность информации и взаимодействие всех участников процесса. В числе ключевых задач, решаемых с помощью ТИМ, – поддержка принятия решений в области территориального планирования, анализ безопасности и энергоэффективности объектов, а также контроль выполнения проектных решений на всех этапах строительства и эксплуатации.

«Утверждение ГОСТа – это методологический фундамент, на котором строится цифровая вертикаль всей строительной отрасли. ТИМ сегодня проходят путь от точечного инструмента проектировщика к базовому стандарту управления капитальными активами на всех уровнях – от федеральных программ до инвестиционных проектов. ДОМ.РФ на протяжении последних лет последовательно формирует среду, в которой этот переход становится возможным, а сама информационная модель превращается в юридически значимый актив. Принятый ГОСТ закрепляет эту логику на уровне национальной системы стандартизации, и наша задача – обеспечить его применение в реальном секторе, чтобы технология работала не на бумаге, а в экономике проектов», – прокомментировал управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.