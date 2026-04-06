«Наносемантика» развивает виртуальные проекты: коллаборация VR и ИИ

Компания «Наносемантика», российский разработчик решений на основе нейросетевых технологий, объявила о запуске нового бизнес-направления, ориентированного на создание VR/AR-продуктов и интерактивных цифровых сред для корпоративных клиентов.

Выход в этот сегмент обусловлен быстрым ростом рынка. По оценке IDC, в 2026 г. объем рынка AR/VR-устройств увеличится на 87%, а среднегодовой темп роста до 2029 г. составит 38,6%. В России ближайшие годы могут стать точкой активного внедрения технологий: ожидается распространение автономных гарнитур, формирование нормативной базы и масштабирование решений в образовании, промышленности и ритейле. VR и AR уже применяются в ключевых бизнес-сценариях. Среди них – обучение и развитие персонала с использованием симуляторов и тренажеров, проектирование с помощью цифровых двойников и виртуальных прототипов, улучшение клиентского опыта через виртуальные шоурумы и AR-примерки, а также удаленное взаимодействие и сервисное обслуживание оборудования.

Отдельное внимание компания уделяет синергии VR/AR с искусственным интеллектом. Новое направление объединит компетенции «Наносемантики» в области ИИ и разработки интерактивных решений. За его развитие отвечает департамент видеоигрового направления и дополненной реальности под руководством Тимура Шовгурова. Команда участвовала в реализации таких известных проектов, как цифровой аватар и нейросеть «Жириновский» для ЛДПР, а также цифрового юриста «Юстина», разработанного для Министерства юстиции РФ.

Ключевым продуктом на старте стал FPV-симулятор «Сплит: гонки на дронах», ориентированный на формирование прикладных навыков пилотирования. Проект реализуется при поддержке ИРИ и появится в раннем доступе в апреле 2026 г. на платформах Steam и VK Play. Базовая версия распространяется бесплатно и включает основные режимы обучения и практики полетов на дронах, с поддержкой как потребительских, так и профессиональных устройств управления.

Департамент видеоигрового направления и дополненной реальности разрабатывает решения для разных отраслей. В развлекательном сегменте создан MVP шутера и игровые техники для корпоративного обучения. В одном из крупнейших клинических центров России уже проходит тестирование тренажёр для нейрохирургов, позволяющий отрабатывать сложные операции с использованием 3D-модели мозга. Отдельно ведется работа в сфере посттравматической реабилитации и лечения фобий (актофобии, никтофобии, клаустрофобии), а также создаются VR-цифровые двойники для подготовки ремонтных бригад промышленного оборудования: это поможет заказчику сократить сроки обучения персонала и оптимизировать затраты.

Тимур Шовгуров, руководитель департамента видеоигрового направления и дополненной реальности компании «Наносемантика», сказал: «Компании всё чаще рассматривают VR и AR как прикладной инструмент с измеримым эффектом – от снижения издержек до повышения качества обучения и сервиса. Мы в «Наносемантике» находимся на стыке VR- и AI-технологий, и в этом я вижу наше преимущество. За 20 лет мы разработали более 270 ИИ-проектов и знаем, как встроить ИИ в виртуальную среду, чтобы она реагировала и подстраивалась под пользователя с лучшим результатом для бизнеса».