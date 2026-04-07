70% студентов хотят зарабатывать на стажировке от 15 до 40 тыс. рублей — исследование Ozon

По данным исследования* Ozon, 76% студентов планируют пройти стажировку после окончания учебы. Больше половины (53%) видят в этом отличную возможность начать карьеру, а 18% пока лишь рассматривают такую опцию. При этом, почти все молодые люди (76%) пойдут на стажировку за реальным опытом и «кейсами», которые в будущем пополнят их резюме, каждый второй — за доходом и пониманием бизнес-процессов, 46% хотят найти наставника и полезные контакты, а 38% — попасть в штат сотрудников. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Стажировка сегодня: что выбирают будущие специалисты

Почти половина опрошенных считает (49%), что самый удобный формат стажировки — частичная занятость (20-30 часов в неделю). Все рабочее время стажировке готовы посвятить 36% опрошенных, а 13% рассматривают только проектную занятость. В то же время, чаще всего молодые люди сегодня выбирают гибридный график (55%). Всегда работать из офиса для полного погружения готовы только 23% респондентов, 15% хотят приезжать в офис по желанию, а на полную удаленку готовы только 7%. Больше половины (52%) опрошенных считают, что лучший вариант — быстрая, но интенсивная стажировка, которую можно пройти на каникулах, а 42% уверены, что погрузиться в процессы можно за 3-6 месяцев.

Наличие хорошего наставника и оплата труда сегодня одинаково важны для 62% молодых людей. Как платный, так и бесплатный вариант стажировки рассмотрят 68% опрошенных, а каждый пятый согласен работать только при условии оплаты. При этом, по мнению 70% респондентов, достойный уровень зарплаты на стажировке составляет от 15 до 40 тысяч рублей, а 24% планируют получить от 40 до 70 тыс. руб. Помимо грамотного наставника и зарплаты критически важными аспектами опрошенные назвали понятную карьерную траекторию (58%), наличие реальных практических кейсов (49%), интересных и креативных задач (45%). Известность, размер и репутация компании важна только для 26% опрошенных.

Для 70% молодых людей недопустимы токсичная атмосфера и конфликты в коллективе — в таких ситуациях респонденты готовы уйти со стажировки еще в первую неделю. 55% отпугнет несовпадение задач с описанием вакансии, 51% — отсутствие обратной связи от руководителя или недостаточное внимание от коллег, 46% — отсутствие интереса к выбранной сфере, а 22% — необходимость выполнять задачи, которые не нравятся.

Пять лет спустя: как по мнению молодых людей изменится подход к стажировкам

Большинство опрошенных (46%) уверены, что в ближайшие пять лет ценность стажировок скорее изменится. 54% опрошенных отмечают, что компаниям нужно будет формировать кадровый резерв, предлагая кандидатам уникальные условия, 40% уверены, что стажировки станут главным «входным билетом» в профессию, и только 29% предполагают, что компании перейдут на автоматизацию, и стажеры будут не нужны.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать
Главным навыком для успешного прохождения стажировки в будущим назвали обучаемость (70%), а также soft skills — навыки коммуникации, адаптивность, эмпатию и инициативность (63%). По мнению респондентов, профессиональные знания отойдут на второй план — ключевыми их назвали лишь 50% опрошенных, а работу с ИИ и новыми технологиями выделили только 30% респондентов.

На идеальной стажировке будущего молодые люди хотели бы видеть обучающие программы и мероприятия для младших сотрудников (53%), возможность работать в другом городе или стране (48%), учиться у топ-менеджеров лично (47%), а также использовать специальные программы поддержки — к примеру, подписку на психологическую помощь или иметь дополнительные выходные для «перезагрузки» (43%).

*Опрос Ozon проводился среди 1,2 тыс. респондентов в возрасте 18–25 лет из городов с населением от 100 тыс. человек. Большинство участников (74%) на момент опроса являлись студентами вузов или колледжей.

Другие материалы рубрики

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

Новый законопроект об авторизации в интернете слишком завязан на Max. Онлайн-магазины негодуют и просят дать россиянам выбор

Почему для бизнеса доверие к вендору оказалось важнее функциональности продуктов

После ИТ-сбоя банк списал у россиянки почти 10 миллиардов в счет несуществующего долга

Рынок вычислительной техники в 2026 году: ограничения роста, дорогой ИИ и борьба за инфраструктуру

Гигантский российский ритейлер техники на грани закрытия сотен магазинов. Их убивают маркетплейсы.

Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
