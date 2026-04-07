Axenix и Yandex B2B Tech объявили о стратегическом партнерстве в области ИИ

Консалтинговая технологическая компания Axenix и Yandex B2B Tech, подразделение «Яндекса», которое разрабатывает технологии для корпоративного сектора, объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве в сфере реализации комплексных ИИ-проектов. Axenix объединяет экспертизу с передовыми разработками и сервисами Yandex B2B Tech в области искусственного интеллекта.

Подписанное соглашение стало ответом на растущий запрос компаний из различных отраслей, ожидающих готовых и эффективных подходов к внедрению решений искусственного интеллекта. В рамках партнёрства опыт Axenix в масштабных цифровых проектах усиливается технологиями и экспертизой Yandex B2B Tech.

Исследования — как мировые, так и российские — показывают: новым этапом технологического развития бизнеса становится внедрение систем из ИИ-агентов, способных автономно взаимодействовать друг с другом и выполнять широкий круг сложных задач. В таких условиях конкурентоспособность компаний начинает напрямую зависеть от глубины интеграции ИИ. Это стратегическая задача, требующая экспертизы в соответствующих отраслях, функциях и технологиях. К ней следует подходить не как к простому внедрению нового инструмента, а как к комплексной бизнес-трансформации, где важные процессы последовательно передаются под управление ИИ-систем.

Благодаря партнерству Axenix и Yandex B2B Tech компании-заказчики смогут определить сценарии для первоочередного внедрения ИИ, спрогнозировать ожидаемые эффекты, оценить зрелость процессов и технологий для подготовки к запуску масштабных ИИ-программ. Кроме того, предприятиям будет доступна разработка стратегий и мини-стратегий, проектирование целевой архитектуры и получение рекомендаций по подготовке инфраструктуры.

На этапе практической реализации программ ИИ-трансформации Yandex B2B Tech отвечает за внедрение технологий и сервисов в контур заказчика. Axenix, в свою очередь, берет на себя управление программой и обеспечивает системную интеграцию решений. В рамках этого этапа компаниям-заказчикам доступны услуги по приведению ИТ-ландшафта к целевому состоянию, интеграции технологий Yandex B2B Tech в существующую инфраструктуру, их доработке и адаптации под специфические требования, а также созданию кастомных ИИ-решений. Один из ключевых доступных продуктов – платформа для разработки ИИ-агентов и приложений Yandex AI Studio.

Партнеры Axenix получат возможность гибко настраивать ИИ-агентов под конкретные бизнес-сценарии — менять их логику, поведение и интеграции. Кроме того, эти решения ускорят создание новых ИИ-агентов на базе платформы. В результате заказчики получат доступ к более широкому набору ИИ-инструментов.

«Наша цель — помочь компаниям, заинтересованным в эффективном использовании возможностей ИИ, перейти от точечных экспериментов к системной работе, где каждый этап трансформации опирается на проверенные методики и передовые технологии. Стратегический подход позволяет определить чёткие цели, оценить готовность процессов и ИТ-ландшафта, выстроить дорожную карту изменений и спрогнозировать измеримые бизнес-эффекты», — отметила Лариса Малькова, управляющий директор практики «Данные и прикладной ИИ» Axenix.

«Партнёрства помогают формировать рынок прикладного искусственного интеллекта. Они становятся механизмом, благодаря которому набор технологий превращается в полноценный бизнес-инструмент, приносящий измеримую пользу компаниям из разных сфер. Совместная работа с Axenix позволит Yandex B2B Tech быстрее внедрять технологии, расширять продуктовый портфель и задавать стандарты использования ИИ-решений для бизнеса в России», — сказал Александр Черников, операционный директор Yandex Cloud (входит в Yandex B2B Tech).

