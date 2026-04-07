Farzoom и «К2Тех» заключили стратегическое партнерство для развития ИИ на базе платформы «Камунда.РФ»

Компания Farzoom (входит в ГК «Ростелеком») и ИТ-компания «К2Тех» заключили соглашение о сотрудничестве. Партнеры объединят экспертизу для внедрения российской платформы «Камунда.РФ» с интеграцией искусственного интеллекта в контур управления автоматизированными процессами.

Сотрудничество позволит клиентам «К2Тех» решить задачи импортозамещения в сфере автоматизации бизнес-процессов без потери безопасности и с возможностью масштабировать внедрение ИИ на базе «Камунда.РФ». Farzoom выступит поставщиком платформы и обеспечивает вендорскую поддержку, включая сопровождение и развитие решения, а «К2Тех» обеспечит полный цикл внедрения — от аудита процессов до запуска эксплуатацию. В результате заказчики смогут сократить сроки реализации проектов и снизить затраты на сопровождение и доработку процессов.

Предпосылкой для сотрудничества стал растущий запрос бизнеса на развитие привычных BPM-решений. Сегодня Camunda Platform, открытая BPM-система, используемая для моделирования, автоматизации и мониторинга бизнес-процессов, — является стандартом для сотен крупных компаний в РФ. На ее основе выстроены критически важные операционные процессы в различных отраслях. Вместе с тем рынок сталкивается с новыми требованиями: внедрение ИИ-агентов в оперативный контур предполагает интеграцию компонентов с гибкими сценариями работы, что не предусмотрено архитектурой таких классических BPM-систем.

Отвечая на запрос рынка, платформа «Камунда.РФ» обеспечивает бесшовную миграцию с Camunda Platform и одновременно предоставляет среду для работы ИИ-агентов и построенных на их основе процессов с требуемым уровнем надежности и управляемости. Заказчик сохраняет существующую BPM-инфраструктуру с возможностью ее дальнейшего развития под задачи, включающие интеграцию искусственного интеллекта.

Будущее за синергией RPA, GenAI и BPM-систем, управляющих их работой
«Рынок требует перехода от традиционной модели автоматизаци к непрерывному совершенствованию процессов. Наша экспертиза позволяет строить кастомизированные решения на базе платформы «Камунда.РФ», где LLM, дообученная для задач управления бизнес-процессами, становится частью операционного контура заказчика. Мы интегрируем ИИ-агентов в существующую BPM-инфраструктуру, адаптируя платформу под уникальные процессы и требования безопасности. В итоге клиент получает оперативную адаптацию процессов к меняющимся условиям при полной управляемости и надежности», — отметила Татьяна Павлова, заместитель директора по развитию бизнеса в сфере информационных систем и интеграционных решений «К2Тех».

«Камунда.РФ» находит живой отклик у заказчиков — и это лучшее подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении. За продуктом стоит команда профессионалов, которую мы целенаправленно усиливаем. Мы открыты к партнёрству и готовы формировать роадмэп в диалоге с рынком — так, чтобы платформа закрывала реальные задачи, а не абстрактные сценарии», — сказал Алексей Шершнев, ИТ-директор Farzoom.

