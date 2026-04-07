«Газинформсервис» представит ИБ-решения на выставке GITEX Africa 2026 в Королевстве Марокко

Компания «Газинформсервис», один из крупнейших в России системных интеграторов в области безопасности и разработчиков средств защиты информации, примет участие в крупнейшей технологической выставке Африки — GITEX Africa 2026, которая пройдёт в Марракеше (Королевство Марокко). Экспозиция компании будет развёрнута на коллективном стенде Санкт-Петербурга, организатором которого выступает Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

На стенде будут представлены три флагманских продукта «Газинформсервиса», демонстрирующих экспертизу компании в области защиты критической информационной инфраструктуры, управления идентификациями и непрерывного мониторинга угроз. Среди них:

На мероприятии будут продемонстрированы возможности продуктов компании для налаживания деловых связей, поиска технологических партнёров и выхода на рынки Марокко и стран Африки. «Газинформсервис» открыт к сотрудничеству с операторами критической инфраструктуры, государственными учреждениями, финансовыми организациями и системными интеграторами Африки.

«Мы видим большой потенциал для внедрения наших продуктов на африканский континент и в целом на рынок дружественных стран Глобального Юга. Участие в GITEX Africa 2026 — важный шаг в развитии долгосрочного партнёрства с африканскими компаниями и госструктурами», — отметил Григорий Ковшов, руководитель службы маркетинга, эксперт компании «Газинформсервис».

На коллективном стенде также представлены компании: CIFREX, ABP2B, cdnnow!, SIGMA messaging, ARCADIA Inc. LLC, PUZZLE PropTech LLC, GlobalML, ITGLOBAL.COM, VLP, AKTAWA.

Работа делегации будет проходить при поддержке Торгового представительства РФ в Королевстве Марокко, которое окажет содействие в организации B2B-встреч с местными и международными партнёрами.

