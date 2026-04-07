CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Каждый пятый работник в России теряет на бессмысленных задачах больше трети рабочего времени

6 из 10 россиян считают, что часть своего рабочего времени тратят на бесполезные обязанности. В опросе Superjob приняли участие 3000 экономически активных граждан из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители Superjob.

4 из 10 россиян никогда не выполняют на работе бессмысленные задачи — их труд всегда имеет для них ценность. Остальным работникам (60%) время от времени приходится заниматься бесполезной деятельностью. В среднем она отнимает 27% рабочего времени. При этом доля тех, кто теряет на бессмысленных обязанностях более половины времени, чуть выросла за два последних года (с 7 до 10%).

Женщины чаще мужчин уверены в полезности своего труда: 48% против 35% соответственно. Среди россиян до 35 лет о том, что никогда не занимаются ерундой, заявили 31%, а среди тех, кому за 45, — уже 44%.

Среди опрошенных со средним профессиональным образованием 48% считают свою работу всегда осмысленной, тогда как среди выпускников вузов — только 37%. При этом респонденты с вузовским дипломом теряют на бессмысленных задачах в среднем 26% времени, а респонденты, закончившие колледжи, — 29%.

Среди представителей наиболее популярных профессий о высокой степени полезности своего труда чаще всего говорят работники детских садов и медики: 67% воспитателей и 61% врачей заявляют о том, что их обязанности всегда наполнены смыслом. За ними следуют бухгалтеры (56%), продавцы (53%), водители и медсестры (по 50%).

Если же сравнивать величину потерь рабочего времени на выполнение бесполезных действий, то, по средним оценкам, больше всего его тратят кладовщики, продавцы и офис-менеджеры — около трети рабочего дня или смены у них уходит на бессмысленные поручения.

***

Андрей Головкин, Fix Price: Любой ИИ-сервис изначально должен проектироваться с учетом роста
Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 595

Время проведения: 17 марта – 2 апреля 2026 г.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать
Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 3000 респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

Новый законопроект об авторизации в интернете слишком завязан на Max. Онлайн-магазины негодуют и просят дать россиянам выбор

70% компаний не измеряют реальную экономию в закупках: данные исследования

После ИТ-сбоя банк списал у россиянки почти 10 миллиардов в счет несуществующего долга

Почему для бизнеса доверие к вендору оказалось важнее функциональности продуктов

Гигантский российский ритейлер техники на грани закрытия сотен магазинов. Их убивают маркетплейсы.

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
