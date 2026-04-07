Каждый пятый работник в России теряет на бессмысленных задачах больше трети рабочего времени

6 из 10 россиян считают, что часть своего рабочего времени тратят на бесполезные обязанности. В опросе Superjob приняли участие 3000 экономически активных граждан из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители Superjob.

4 из 10 россиян никогда не выполняют на работе бессмысленные задачи — их труд всегда имеет для них ценность. Остальным работникам (60%) время от времени приходится заниматься бесполезной деятельностью. В среднем она отнимает 27% рабочего времени. При этом доля тех, кто теряет на бессмысленных обязанностях более половины времени, чуть выросла за два последних года (с 7 до 10%).

Женщины чаще мужчин уверены в полезности своего труда: 48% против 35% соответственно. Среди россиян до 35 лет о том, что никогда не занимаются ерундой, заявили 31%, а среди тех, кому за 45, — уже 44%.

Среди опрошенных со средним профессиональным образованием 48% считают свою работу всегда осмысленной, тогда как среди выпускников вузов — только 37%. При этом респонденты с вузовским дипломом теряют на бессмысленных задачах в среднем 26% времени, а респонденты, закончившие колледжи, — 29%.

Среди представителей наиболее популярных профессий о высокой степени полезности своего труда чаще всего говорят работники детских садов и медики: 67% воспитателей и 61% врачей заявляют о том, что их обязанности всегда наполнены смыслом. За ними следуют бухгалтеры (56%), продавцы (53%), водители и медсестры (по 50%).

Если же сравнивать величину потерь рабочего времени на выполнение бесполезных действий, то, по средним оценкам, больше всего его тратят кладовщики, продавцы и офис-менеджеры — около трети рабочего дня или смены у них уходит на бессмысленные поручения.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 595

Время проведения: 17 марта – 2 апреля 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 3000 респондентов.