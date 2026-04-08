Компания «Газинформсервис» впервые провела вендорское мероприятие для клиентов и партнёров

3 апреля 2026 года компания «Газинформсервис» провела собственное вендорское мероприятие — GIS Vendor Day. Встреча была организована для презентации программных продуктов, обмена опытом, обсуждения практических кейсов и знакомства с новыми решениями компании в сфере кибербезопасности.

Участники познакомились с возможностями Efros DefOps NAC, подходами к контролю соответствия и управлению рисками в Efros DefOps ICC, защитой 1С в SafeERP и управлением цифровыми идентичностями в Ankey IDM. Кроме того, гости обсудили успешные партнёрские кейсы внедрений и интеграций.

Одним из ключевых событий дня стало подписание стратегических соглашений. Компания заключила технологическое партнёрство с R-Vision и дистрибьюторский договор с компанией «Фортис». Новые договорённости открывают дополнительные возможности для развития бизнеса и позволяют предлагать клиентам более современные и надёжные решения.

«Сегодня "Газинформсервис" — это синергия опыта интегратора и компетенций вендора. Мы создаём продукты, нацеленные на решение задач наших клиентов и уверены, что только в тесном взаимодействии с нашими клиентами можно создавать действительно востребованные и эффективные решения в области информационной безопасности. Это наша первая конференция в подобном формате, но я уверен, что эта встреча станет началом хорошей ежегодной традиции», — подчеркнул Алексей Кравченко, директор департамента маркетинга и продаж компании «Газинформсервис».