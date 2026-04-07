X-Com будет реализовывать проекты в качестве сертифицированного интегратора бренда Ippon

Группа компаний X-Com, многопрофильный системный интегратор, сообщила о подтверждении партнерства с компанией Ippon.

«Направление ИБП традиционно важно для X-Com, ему мы уделяем особое внимание, так как оно тесно связано с одной из наших сильнейших компетенций – ЦОД. В свою очередь, хотим отметить отличный сервис и продуманный ассортимент Ippon, который может закрыть потребности дата-центра в источниках бесперебойного питания, – сказал Антон Усков, руководитель отдела инфраструктурного оборудования ГК X-Com. Кстати, согласно данным рейтинга ‘’CNewsDataCenter: Крупнейшие поставщики инфраструктуры дата-центров 2024’’, ГК X-Com является одним из ведущих поставщиков инфраструктуры дата-центров».

«Нам интересны партнёры с сильной проектной экспертизой, и X-Com является важным каналом продаж для нас. Мы много лет сотрудничаем с системным интегратором X-Com, и за это время было реализовано много проектов, где внедрялась техника Ippon. Мы активно осваиваем новые технологии и пополняем модельный ряд, чтобы предлагать лучшие решения для защиты ИТ-инфраструктуры любого уровня», – сказал Илья Блохин, ведущий менеджер по работе с ключевыми партнерами Ippon.

ГК X-Com является партнером Ippon уже более 8 лет, ежегодно продлевает свой статус и проводит обучение специалистов.

Другие материалы рубрики

Почему для бизнеса доверие к вендору оказалось важнее функциональности продуктов

Новый законопроект об авторизации в интернете слишком завязан на Max. Онлайн-магазины негодуют и просят дать россиянам выбор

Рынок вычислительной техники в 2026 году: ограничения роста, дорогой ИИ и борьба за инфраструктуру

После ИТ-сбоя банк списал у россиянки почти 10 миллиардов в счет несуществующего долга

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

Гигантский российский ритейлер техники на грани закрытия сотен магазинов. Их убивают маркетплейсы.

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
