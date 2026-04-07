«Яндекс Лавка» довела число городов присутствия до 26

«Яндекс Лавка» продолжает расширять географию франшизы в регионах России. Набережные Челны стали 13 городом, открытым по этой модели. Всего сервис работает в 26 городах. Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

Франшиза даёт партнерам возможность развиваться в сегменте интернет-доставки продуктов (e-grocery) с опорой на готовую, отработанную бизнес-модель и поддержку одного из лидеров рынка, а «Лавке» – ускоренный рост в регионах. До начала лета запуск дарксторов «Лавки» по франшизе планируется и в других городах Поволжья — Нижнекамске, Йошкар-Оле и Чебоксарах

Лавка выстраивает франшизную модель совместно с локальными партнёрами так, чтобы упростить запуск бизнеса в регионах. Сервис отвечает за технологические и бизнес-процессы — мобильное приложение, систему управления складом, ассортимент, логистику и маркетинг. Партнёры при этом фокусируются на операционной деятельности в регионе: нанимают персонал, следят за соблюдением стандартов хранения и температурного режима, обеспечивают сборку и доставку заказов. Такая модель позволяет франчайзи быстрее выйти на рынок, не тратя ресурсы на разработку собственных решений, сократить затраты на запуск бизнеса и снизить риск операционных ошибок. Для «Лавки» это возможность интегрировать технологии «Яндекса» с экспертизой и операционными ресурсами местного бизнеса, ускорить запуск сервиса в новых городах, сохраняя стандарты качества.

Практика показывает, что большинство франчайзи не ограничиваются одним городом и со временем масштабируют бизнес, открывая новые точки в других регионах. Например, в Набережных Челнах «Яндекс Лавка» работает с партнёром, который в конце сентября открыл сервис по франшизе в Великом Новгороде, а к лету запустит его и в Нижнекамске. Франчайзи также могут развивать и формат даркмоллов — складов увеличенной площади с ассортиментом до 12 тыс. позиций. Это позволяет расширить предложение и увеличить оборот. Первый такой объект по франшизе открыли в прошлом году в Туле.

По данным информационно-аналитического агентства Infoline, «Яндекс» Лавка входит в топ-5 игроков рынка e-grocery (+42% роста год к году) и в число лидеров по развитию региональной сети и числу дарксторов. Рост поддерживают в том числе технологии: персональные рекомендации и умный поиск в приложении помогают пользователям быстрее находить нужные товары — например, рекомендательные алгоритмы добавили 8% к товарообороту за прошлый год. Франшизы для партнеров «Яндекс Лавки» – возможность работать с устойчивым брендом и использовать потенциал рынка для масштабирования бизнеса.