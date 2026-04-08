Более 40% молодых предпринимателей отмечают нехватку знаний для успешного ведения бизнеса

Более 40% молодых предпринимателей назвали нехватку знаний и опыта в числе основных причин, которые приводят к закрытию бизнеса. Такие данные приводит «Корпорация МСП» по итогам проведенного исследования совместно с Агентством стратегических инициатив, «МСП Банком» и консалтинговой компанией Frank RG. Из него следует, что наиболее остро недостаток знаний проявляется в сфере бухгалтерского учета, вопросах налогообложения и документооборота. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

«Сегодня молодые люди все чаще рассматривают предпринимательство как наиболее понятный и эффективный способ что-то изменить в своей жизни, своем городе, своей стране. Поэтому вместо формата бизнеса "купил-продал" они делают выбор в пользу сферы технологий, туризма, креативных индустрий, ИТ или науки. Статистика показывает, что молодежь до 25 лет активнее остальных МСП вовлекается в экономику предложения: за три года число ИП до 25 лет в научно-технической деятельности выросло в три раза, а в сфере ИТ в 2023 - в два раза. Но для развития такого бизнеса нужны более серьезные предпринимательские компетенции. Отсутствие навыков грамотного бизнес-планирования, выявления и купирования рисков приводят к тому, что собственники бизнеса не могут вовремя распознать проблемы, предотвратить негативные последствия и вынуждены в итоге закрывать свой бизнес», — отметила заместитель генерального директора «Корпорации МСП» Юлия Ждан.

В рамках исследования половина закрывших свой бизнес предпринимателей признали, что они поверхностно подходили к подготовке бизнес-плана и анализу рынка перед запуском, основываясь главным образом на собственном представлении о рынке или опыте знакомых. Почти половина бизнеса закрылась в течение одного-трех лет после старта. Примерно каждое четвертое предприятие не просуществовало и года.

Говоря о причинах неудачного запуска собственного дела, 10% респондентов отметили недостаток знаний в финансовых и юридических вопросах. Также каждый десятый из тех, кто не составлял перед запуском бизнес-план, заявил, что его не хватало в деятельности его предприятия. Как результат отсутствие аналитики рынка, продуманной стратегии и пошагового плана действий негативно сказались на результатах.

Другие материалы рубрики

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

Разработчик БПЛА и военных тренажеров ушел в убыток на 4,6 миллиарда

70% компаний не измеряют реальную экономию в закупках: данные исследования

Противники возведения ЦОД в США обстреляли офис сторонника строительства

Почему для бизнеса доверие к вендору оказалось важнее функциональности продуктов

Конференция CNews «Сетевая безопасность» состоится 19 мая 2026 года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
