ИТ-холдинг «Т1» сэкономил 1 млрд рублей благодаря ИИ в 2025 году

ИТ-холдинг «Т1» подвел итоги проекта по внедрению инструментов автоматической генерации кода (вайб-кодинга) в цикл разработки своих продуктов. В проект вовлечены 5 тыс. разработчиков, свыше 1 тыс. из них используют ИИ-ассистента ежедневно. За счет ИИ-генерации кода только за 2025 г. компании удалось добиться экономии в 1 млрд руб. ИТ-холдинг планирует дальнейшую имплементацию ИИ-технологий на всех уровнях работы холдинга – таким образом масштабирование затронет более чем 26 тыс. человек.

В 2025 г. ИТ-холдинг «Т1» начал проект по внедрению инструментов автоматической генерации кода (вайб-кодинга) в цикл разработки ряда своих продуктов. В рамках него были оптимизировали ключевые этапы разработки: например, написание кода с применением ИИ ускорилось на треть, а трудозатраты на тестирование снижены в два раза.

Число ошибок в коде при этом сократилось на 25%, документирование, которое до сих пор было одним из самых трудоемких процессов, теперь занимает буквально минуту. Еженедельная экономия временных ресурсов уже сейчас составляет 1 тыс. часов — это примерно по 9 часов на человека. Рост производительности составил 20%, ускорены жизненный цикл программных продуктов и показатель time-to-market.

Сегодня доля автоматически генерируемого кода в ИТ-холдинге «Т1» уже составляет не менее 3%, цель на конец 2026 г. – не менее 20% кода создавать автоматически с помощью ИИ. Проект стал основой для стратегии и тактики ИИ-трансформации всего холдинга.

«В прошлом году мы и сами смотрели на использование ИИ, скорее, как на эксперимент. И да, два-три кейса применения, конечно, не тренд, но когда технологию начинают использовать тысячи рук (5 тыс. сотрудников холдинга), то в этом случае уже можно говорить о накопленном успешном опыте, доступном к дальнейшему масштабированию, – сказал Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга «Т1». – Имплементация ИИ-технологий предполагается на всех уровнях работы 26000+ человек. Мы целимся в то, чтобы обеспечить максимальную прозрачность производства, унифицировать процессы, найти идеальный баланс между Time-to-decision, Time-to-market и стоимостью наших сервисов и продуктов. А главное – изменить культуру работы внутри компании, когда ИИ становится связующим звеном всех бизнес-процессов, а каждый сотрудник получает собственных ИИ-агентов, необходимых для повышения его эффективности, настраиваемых в безопасном корпоративном контуре».

