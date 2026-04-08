Positive Technologies по итогам 2025 г. увеличила объем отгрузок на 40% до 33,6 млрд руб., обеспечив чистую управленческую прибыль на уровне 2,7 млрд рублей

Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив») публикует итоговую консолидированную финансовую и управленческую отчетность за 2025 г. Объем оплаченных отгрузок по итогам года составил 33,6 млрд руб. (рост на 40% к 2024 г.), что соответствует озвученным прогнозам менеджмента компании. В 2025 г. Positive Technologies провела качественную трансформацию бизнеса, сфокусировавшись на возвращении к привычным темпам роста, опережающим динамику рынка, и на обеспечении высокой финансовой эффективности и прибыльности бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

В результате компания продемонстрировала возвращение чистой управленческой прибыли (NIC) в положительную зону: итоговый показатель составил 2,7 млрд руб. по сравнению с чистым управленческим убытком годом ранее. На фоне восстановления высокой динамики роста бизнеса и его прибыльности Совет директоров дал рекомендацию Общему собранию акционеров рассмотреть вопрос о выплате дивидендов в размере 2 млрд руб.

«2025 стал для Positive Technologies годом глубокой трансформации — в первую очередь, внутренней. Подступаясь к реализации этой задачи, мы определили две основные цели: вернуть бизнесу способность расти и развиваться быстрее рынка, а также разобраться с внутренними причинами, которые и привели к неприемлемой для нас ситуации в 2024 г. С финансовой точки зрения это означало выйти на плановые темпы роста бизнеса и вернуть возможность выплачивать дивиденды акционерам, как мы публично заявили годом ранее, — сказал Денис Баранов, генеральный директор Positive Technologies. — Сейчас компания находится в очень хорошей форме. Во-первых, мы обогнали рынок по темпам роста, как и планировали. Во-вторых, наша команда — одна из лучших по составу на всех уровнях — и в индустрии, и в стране в целом. Это позволяет нам снова брать на себя задачи по приведению капитализации к справедливой оценке: в этом году мы будем стремиться к тому, чтобы рыночная капитализация и акционерная стоимость соответствовали темпам роста бизнеса и отражали внутренний потенциал компании».

Ключевые операционные и финансовые показатели

Итоговый общий объем оплаченных отгрузок клиентам компании в 2025 г. составил 33,6 млрд руб., что на 40% выше, чем годом ранее. Данный результат соответствует ранее озвученным ожиданиям менеджмента компании. Часть отгрузок, осуществленных в 2025 г., но не оплаченных до 31 марта 2026 г., будет отнесена к финансовому результату 2026 г.

В структуре продаж продуктами-лидерами, показавшими наибольший вклад в общий результат, стали MaxPatrol SIEM (34%), MaxPatrol VM (16%), PT Network Attack Discovery (13%) и PT Application Firewall (9%). Среди продуктов, показавших наиболее высокую динамику роста, более чем в два раза к прошлому году — MaxPatrol EDR, PT NGFW и MaxPatrol O2.

Positive Technologies продолжает активно расширять базу клиентов, в том числе из сегмента среднего корпоративного бизнеса. В 2025 г. клиентами компании стали более 700 новых заказчиков. Среди участников рейтинга RAEX-600 продуктами Positive Technologies пользуются 25% компаний, из ТОП-4000 клиентами компании являются 9%, что дает значимые перспективы дальнейшего расширения клиентской базы за счет сегмента крупного и среднего корпоративного бизнеса. В воронке продаж 2026 г. – более 1900 новых юридических лиц.

Валовая прибыль отгрузок, (отгрузки, уменьшенные на сумму НДС, бонусов партнерам и прочих прямых расходов), по итогам 2025 г. составила 31,1 млрд руб. или 95% от общего объема отгрузок, что говорит о высокой эффективности системы продаж.

Выручка по МСФО увеличилась на 26% до 30,9 млрд руб. Разница между показателями «Отгрузки» и «Выручка по МСФО» включает в себя разницу в НДС, сроках признания технической поддержки, пролонгации лицензий и корректировку на оплаты, произведенные до 31 марта 2026 г.

EBITDA компании составила 12,3 млрд руб. при уровне маржинальности 40%, что на 14 п.п. выше, чем годом ранее. EBITDAC, управленческий показатель, который отличается от EBITDA на сумму разниц между «Отгрузками» и «Выручкой», а также сумму капитализируемых расходов, составил 7,1 млрд руб., годом ранее значение EBITDAC было отрицательным.

Общая сумма расходов компании по итогам года составила 29,9 млрд руб., что соответствует ранее озвученному плану и является результатом системной работы по оптимизации затрат, не влияющих на масштабирование бизнеса и повышение финансовой эффективности. Операционные расходы, не связанные с оплатой труда, по итогам года снизились на 25%: наиболее заметно сократились расходы на поддержку бизнеса (– 41%), маркетинг (– 65%), отраслевые мероприятие и развитие бизнеса (– 20%).

По состоянию на конец 2025 г. численность сотрудников компании составила 2,6 тыс. человек, что на 17% ниже, чем на конец 2024 г. При этом доля экспертов по информационной безопасности и разработчиков составляет 55%. Positive Technologies не прекращала найм уникальных экспертов для усиления своей команды: в течение года компания приняла 358 новых сотрудников. При этом общая численность зафиксирована на уровне середины 2024 г.

Результатом высокой динамики роста отгрузок при строгом контроле за расходами стало возвращение показателя NIC (чистая управленческая прибыль без учета капитализируемых расходов) в положительную зону. По итогам года NIC составил 2,7 млрд руб., по сравнению с убытком годом ранее. Чистая прибыль по стандартам МСФО увеличилась в два раза и составила 7,3 млрд руб.

В течение 2025 г. Positive Technologies провела реструктуризацию портфеля долговых обязательств, сократив долю более дорогих банковских кредитов и нарастив долю облигаций. Также в 2025 г. состоялся дебютный выпуск ЦФА. Отношение чистого долга к EBITDA по состоянию на конец 2025 г. составило 1,66 (по состоянию на конец 2024 г. – 2,97). По состоянию на конец первого квартала показатель снизился до 0,59. Традиционно по итогам первого квартала значение данного показателя ниже, чем по итогам года. В 2026 г. компания будет стремиться поддерживать низкий уровень долговой нагрузки и снизить его по итогам года.

Полученная чистая прибыль по результатам 2025 г. и низкий уровень долговой нагрузки позволили компании вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2025 г. В соответствии с дивидендной политикой, совет директоров Positive Technologies рекомендовал Общему собранию акционеров рассмотреть вопрос о выплате дивидендов в размере 2,0 млрд руб., или 28,08 руб. на акцию. Для ускорения сроков выплаты акционерам технически источником выплат будет являться чистая прибыль компании за I квартал 2026 г. в связи с этим повторно вопрос о дивидендах на годовом Общем собрании акционеров рассматриваться не будет.

Развитие продуктовой линейки

Positive Technologies в 2025 г. продолжила движение к максимально полному технологическому портфелю. В настоящее время клиентам предлагается более 25 продуктов и решений, охватывающих все технологические сегменты рынка.

Одним из сегментов рынка, где компания активно проникает на рынок, ранее занимаемый основными конкурентами, является защита конечных устройств. Концепция полной защиты конечных устройств представлена в виде двух продуктов — MaxPatrol EPP и MaxPatrol EDR. Клиенты могут планомерно использовать базовую защиту и усиливать ее по мере необходимости, защищаясь и от массовых атак, и от продвинутых хакеров. Такая комбинация делает предложение Positive Technologies более конкурентным, в том числе и на международном рынке. В 2025 г. компания выпустила полноценное решение MaxPatrol Endpoint Security для защиты конечных устройств, суммарное количество защищаемых им устройств уже превысило 155 тыс. Это означает, что Positive Technologies способна активно штурмовать рынок антивирусных решений, на котором традиционно доминировали другие вендоры. Динамичное развитие бизнеса в данном технологическом сегменте рынка стало возможным в результате приобретения доли в белорусской компании «Вирусблокада».

В 2025 г. один из флагманских продуктов — PT NGFW (Next Generation Firewall, межсетевой экран нового поколения) — прошел стадию признания: получил отличные отзывы от партнеров и уже защищает сети крупнейших заказчиков. Это первый продукт компании, объем продаж которого в первый же год превысил миллиард, что позволило сразу окупить инвестиции в его разработку. По итогам 2025 г. объем отгрузок PT NGFW вырос более чем вдвое и приблизился к 3 млрд руб. Мы сформировали прочный фундамент для масштабирования продаж и ожидаем, что в 2026 г. продукт реализует накопленный потенциал, когда технологическое превосходство трансформируется в кратный рост финансовых результатов.

Одна из стратегически важных новинок 2025 г. — PT X, решение для мониторинга безопасности и реагирования на кибератаки, которое является простым и эффективным средством доставки готового гарантированного результата в области ИБ, в первую очередь, для компаний из сегмента среднего и малого бизнеса. PT X — прорывное решение, в рамках которого реализована концепция результативной кибербезопасности и измеримости результата. Компания готова подтвердить защищенность клиентов на кибериспытаниях с участием «белых хакеров» и осуществлять выплаты им в случае возможности реализации недопустимых событий. Сегодня PT X выбрали уже 16 клиентов компании, а общее количество защищаемых активов составляет около 30 тыс.

Компания продолжает активно инвестировать в разработку новых и расширение функционала действующих продуктов: общий объем расходов на R&D в 2025 г. составил 9,1 млрд руб. Доля инвестиций в разработку новых решений и функционала составила 54%, что позволяет в полной мере реализовать стоящие перед компанией бизнес-задачи и поддерживать высокие темпы разработки новых продуктов и решений, обеспечивать возможность выхода на международный рынок и запуска продуктов, способных конкурировать с ведущими мировыми аналогами.

Международный бизнес

Positive Technologies продолжает развитие бизнеса в дружественных зарубежных странах. В 2025 г. реализовано 302 сделки в 22 странах, в том числе в 15 странах дальнего зарубежья. Объем продаж в странах дальнего зарубежья вырос в пять раз. В пяти странах реализуется «страновой трек», который предполагает целостный подход к построению и развитию национальных систем кибербезопасности с учетом локальной специфики рынка.

В 2025 г. на международном фестивале кибербезопасности PHDays Fest были представлены делегации из 42 стран. Это мероприятие — стратегически значимая площадка, на которой российские производители представляют технологии кибербеза, в том числе для международного бизнес-сообщества. Фестиваль посетили более 150 тысяч человек, включая гостей из более чем 40 стран — в основном из Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Positive Hack Days — инструмент развития международного бизнеса и продвижения на уровне B2G.

В рамках международного трека компания продолжает реализацию образовательных проектов. Среди них Positive Hack Camp — глобальная образовательная инициатива Positive Technologies и Positive Education для начинающих специалистов по кибербезопасности, регулярно проводимый в Москве. Летом 2025 г. ежегодная международная программа по практической кибербезопасности собрала на летнюю школу около сотни талантливых специалистов из 27 стран мира.

В 2025 г. компания провела три мероприятия в формате Positive Hack Talks (серия открытых международных конференций для профессионалов индустрии кибербезопасности). Мероприятия прошли в Каире, Джакарте и Сан-Паулу и собрали около 750 профессионалов из ключевых фокусных для международного бизнеса компании регионов.

Цели на 2026 г.

В 2026 г. Positive Technologies намерена сохранить темпы роста бизнеса, превышающие динамику рынка кибербезопасности в России. Этому будет способствовать дальнейшее расширение клиентской базы, запуск новых продуктов, объектов и форм продаж, развитие международного бизнеса. Исходя из динамики роста рынка и текущей макроэкономической ситуации, финансовый план по отгрузкам для коммерческого блока компании определен на уровне 40–45 млрд руб. Данные ожидания могут быть скорректированы в течение года, менеджмент оставляет возможность апсайда.

Компания продолжит фокусироваться на финансовой эффективности бизнеса. Операционные расходы планируется сохранить на уровне 2025 г., что позволит приблизиться к росту рентабельности по NIC до целевых значений в среднесрочной перспективе.

Планируемый рост отгрузок наряду с удержанием расходов на уровне прошлого года позволит существенно нарастить чистую управленческую прибыль (NIC), являющуюся ключевым ориентиром при рассмотрении вопроса о выплате дивидендов. Positive Technologies планирует продолжить выплачивать дивиденды акционерам в соответствии с действующей дивидендной политикой — от 50% до 100% NIC при условии соблюдения уровня долговой нагрузки (Чистый долг / EBITDA) ниже 2,5.

Одной из основных задач менеджмент компании видит возвращение роста капитализации, соответствующего динамике масштабирования бизнеса.