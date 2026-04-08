В Rutube назначен руководитель привлечения премиальных авторов

Видеосервис Rutube объявил о назначении Павла Белова на должность руководителя привлечения премиальных авторов. Это новая позиция в компании, которая была создана в связи с фокусом сервиса на авторский контент. Ключевой задачей Павла станет привлечение новых крупных авторов и выстраивание с ними долгосрочных партнерских отношений, а также формирование комьюнити.

Ранее Павел Белов был руководителем группы направлений партнерского маркетинга «Вконтакте».

«Я рад присоединится к команде и вижу для себя отличные перспективы! Я много лет работаю с авторами и партнерами, надеюсь, мой опыт будет полезен Rutube», — сказал Павел Белов.

С начала года Rutube активно развивает свою платформу, расширяя партнерские программы и увеличивая количество и качество контента. Количество активных авторов на сервисе превысило один миллион. Ежемесячно на Rutube загружается более 2,8 млн видео. Такие показатели стали следствием активной поддержки авторов. В 2026 г. видеосервис открыл авторам подробную статистику, запустил новый раздел для создателей с подробной информацией и рекомендациями для увеличения показателей авторских каналов, а также значительно усовершенствовал систему уровней и «Академию блогеров».

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/