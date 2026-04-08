VK Tech и Platforma объединяют усилия для развития индустрии больших данных в России

VK Tech и технологическая компания Platforma (ООО «Платформа больших данных») объявили о подписании соглашения о сотрудничестве, направленного на развитие индустрии больших данных в России.

В рамках сотрудничества стороны будут обмениваться опытом и технологиями для развития отечественной индустрии больших данных, а также совместно работать над отраслевыми стандартами, в том числе для безопасного оборота информации. Соглашение предусматривает возможность запускать новые совместные проекты.

Партнерство VK Tech и Platforma поддержит развитие рынка больших данных в России. VK Tech — российский разработчик корпоративного ПО, предлагает широкий спектр продуктов для бизнеса и обладает практическим опытом в построении отказоустойчивых систем. Platforma на протяжении нескольких лет создает бизнес-решения на базе больших данных и формирует экосистему участников рынка.

«Мы видим высокий потенциал в проектах, направленных на создание национальной платформы обмена данными. Сегодня рынку нужны партнерства, где компании смогут не только работать с данными, но и обмениваться экспертизой, ускоренно наращивать компетенции и совместно формировать лучшие практики. Это особенно важно в условиях быстрого роста интереса к данным со стороны самых разных отраслей, — отметил генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев. — Мы готовы делиться своими технологиями, знаниями и опытом построения масштабируемых решений, и уверены, что совместная работа с Platforma позволит выработать лучшие практики, которые могут стать основой для дальнейшего развития всего рынка».

«Мы благодарны VK Tech за готовность поддержать развитие нашего проекта и поделиться экспертизой, — отметил генеральный директор Platforma Андрей Тотмаков. — Опыт компании в построении систем, которые ежедневно работают с миллионами пользователей — ценный ориентир при разработке проектов национального масштаба, работающих в интересах всего рынка данных».

