ИТ-экосистема «Лукоморье» по итогам 2025 г. увеличила выручку в три раза — до 1,395 млрд рублей

«Лукоморье» (ООО «РТК ИТ плюс», входит в ПАО «Ростелеком»), российская ИТ-экосистема, обеспечивающая полный цикл управления бизнес-процессами и проектной деятельностью, подвела операционные и финансовые итоги 2025 г. Компания продемонстрировала троекратный рост ключевых показателей, масштабировала партнерскую сеть, усилила продуктовую линейку и реализовала десятки новых проектов с крупнейшими российскими заказчиками. Об этом CNews сообщили представители ИТ-экосистемы «Лукоморье».

Финансовые показатели

По итогам года выручка компании выросла на 185,9% и составила 1,395 млрд руб., что почти в три раза превышает показатель 2024 г. (488 млн руб.). Чистая прибыль составила 607 млн руб., увеличившись по сравнению с 2024 г. в 5,6 раза (107,7 млн руб.). Компания продолжает демонстрировать устойчивый рост выручки из года в год. Положительная динамика финансовых показателей стала результатом системного развития продуктовой линейки и последовательного расширения клиентской базы.

Крупные кейсы и заказчики

2025 г. стал годом масштабных внедрений в банковском секторе, телекоме и ИТ-компаниях — всего было реализовано более 80 клиентских проектов. Одним из знаковых кейсов стал переход Россельхозбанка на платформу «Диво», в рамках которого была трансформирована система управления ИТ-сервисами. Система охватила более 5 тыс. подразделений и автоматизировала более 2 тыс. ИТ-услуг для 30 тыс. сотрудников. Внедрение позволило ускорить обработку запросов и повысить прозрачность управления ИТ-сервисами.

Платформа «Диво» также была внедрена в компаниях «Базис» и VK Tech, где она оптимизировала процессы технической поддержки. Портал VK Tech используют более 10 тыс. внутренних и внешних пользователей, и теперь благодаря «Диво» сократилось время реакции на обращения и повысилось качество обслуживания.

Для ПАО «Ростелеком» в 2025 г. завершилась миграция сотрудников с Jira на «Ягу», обеспечив единую платформу для управления проектами и задачами. В этом же году компания перешла на HR-платформу «Стрелка», которой теперь пользуются 140 тыс. сотрудников — это стало самым крупным публичным проектом по внедрению HR-системы в России. Дополнительно в компании стали использовать no-code платформу «Акола», которая позволила автоматизировать внутренние процессы без привлечения программистов.

Кроме того, за год партнерская сеть увеличилась вдвое и сегодня насчитывает более 100 компаний, а также 17 новых технологических партнеров. Количество зарегистрированных сделок по партнерскому каналу выросло в четыре раза. Компания также вышла в регионы и расширила географию присутствия по всей стране.

Развитие продуктовой линейки

В апреле 2025 г. компания официально представила обновленный расширенный состав своей ИТ-экосистемы, включающий 15 решений, среди которых — no-code платформа «Акола», собственная ESM-система «Диво» (ранее — ESMP) и инструменты для полного цикла разработки и управления проектами («Яга», «Стрелка» и др).

Во второй половине 2025 г. экосистема была дополнена несколькими новыми решениями, среди которых — «Диво Старт», предназначенное для малого и среднего бизнеса и обеспечивающее быстрое внедрение цифровых инструментов для управления сервисами и бизнес-процессами. Отдельные продукты получили важные обновления, существенно расширившие их функциональные возможности и интеграцию с технологиями искусственного интеллекта. В 2026 г. запланирован выпуск ряда новых продуктов, направленных на дальнейшее укрепление продуктовой линейки, при этом особое внимание будет уделено развитию искусственного интеллекта.

Отдельным направлением развития остается формирование суверенной среды безопасной разработки. В сентябре 2025 г. был запущен конвейер разработки безопасного программного обеспечения (РБПО), реализованный совместно с ИСП РАН. В проект вошли восемь российских вендоров и тринадцать решений. Конвейер создан с учетом требований РБПО и ФСТЭК России и направлен на формирование устойчивой и сертифицируемой среды отечественной разработки.

В 2025 г. компания укрепила свои экспертные позиции, присоединившись к ряду отраслевых объединений. Так, она вошла в состав Ассоциации менеджеров России, объединяющей лидеров крупнейших российских компаний и формирующей повестку управленческого развития в стране. Также ИТ-экосистема присоединилась к АРПП «Отечественный софт» — ключевому объединению разработчиков российского ПО, активно участвующему в развитии и продвижении отечественных ИТ-решений. В числе новых партнерств — НП «Руссофт», одно из ведущих профессиональных сообществ ИТ-компаний, и Ассоциация itSMF Россия (РИТМ), формирующая стандарты и лучшие практики в области управления ИТ-сервисами.

«Прошедший год стал для нас этапом масштабирования бизнеса. В 2025 г. мы не только выполнили все ключевые ориентиры, заложенные в стратегии развития, но и сформировали задел для дальнейшего роста. За год выручка компании выросла почти в три раза — с 488 млн руб. в 2024 г. до 1,395 млрд руб. в 2025 г., а чистая прибыль увеличилась почти в шесть раз — со 107,7 млн до 607 млн руб. Комплексное развитие продуктовой линейки, масштабное расширение партнерской сети и успешная реализация стратегически важных проектов в ключевых секторах экономики создали надежную основу для дальнейшего укрепления позиций компании на российском рынке, росту операционной эффективности и технологической зрелости», — сказал Арсен Благов, генеральный директор ИТ-экосистемы «Лукоморье».