ИТ-холдинг «Т1» запускает обучение по ИИ для более чем 26 тыс. специалистов

ИТ-холдинг «Т1» сообщил о запуске корпоративной программы обучения для более чем 26 тыс. сотрудников. Проект нацелен на формирование в компании культуры осознанного использования ИИ, где каждый сможет применять технологии для повышения собственной эффективности. Обучение охватывает весь холдинг — от топ-менеджмента до линейных специалистов.

Искусственный интеллект трансформирует рынок труда в России. Спрос на специалистов, владеющих ИИ-компетенциями, вырос за прошлый год на 18%. При этом 55% компаний ожидают, что навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут обязательными для большинства офисных профессий уже в 2028 г. В ответ на вызов времени ИТ-холдинг «Т1» запустил программу обучения для всех своих сотрудников.

Благодаря проекту планируется увеличить уровень автоматизации в компании, снизить операционные затраты и повысить эффективность процессов. Запрос на обучение исходит и от сотрудников. Согласно рыночным исследованиям, 73% специалистов считают, что ИИ позволяет быстрее справляться с задачами, а 60% говорят о высвобождении времени для работы над стратегическими направлениями.

В образовательную программу входят вебинары с теорией и практические занятия. Участники осваивают внешние ИИ-сервисы и внутренние решения ИТ-холдинга «Т1», например, «Иннокод». Это инструмент для автоматизации рутинных операций в процессе разработки: сотрудники компании используют его для генерации кода, тестов и документации. Эффективность подтверждается метриками: благодаря решению скорость разработки на всех этапах увеличивается на 30%. Один из этапов обучения – создание собственных ИИ-агентов под конкретные задачи.

Будущее за синергией RPA, GenAI и BPM-систем, управляющих их работой
Будущее за синергией RPA, GenAI и BPM-систем, управляющих их работой

«Сегодня ИИ — это инструмент, который влияет на конкурентоспособность бизнеса. При этом важно научиться эффективно и безопасно его использовать. Мы инвестируем в компетенции сотрудников, чтобы обеспечивать устойчивость и развитие бизнеса в новой технологической реальности. Это системный и долгосрочный проект, который помогает не просто следовать за трендами, а опережать их», — отметила Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора ИТ-холдинга «Т1» по персоналу.

Программа обучения интегрируется в стратегию большой ИИ-трансформации ИТ-холдинга «Т1» и уже становится частью корпоративной культуры, которая направлена на постоянное профессиональное развитие.

Другие материалы рубрики

Рынок вычислительной техники в 2026 году: ограничения роста, дорогой ИИ и борьба за инфраструктуру

Известного производителя военных и гражданских БПЛА хотят обанкротить из-за долгов

Почему для бизнеса доверие к вендору оказалось важнее функциональности продуктов

Отечественные производители взвыли от новых требований к «российскости» печатных плат. Суверенными их не сделать – в стране нет нужного сырья

70% компаний не измеряют реальную экономию в закупках: данные исследования

Власти хотят ввести единую цену товаров для онлайн-магазинов и ритейла, не учитывающую скидки и бонусы

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием
Показать еще
