«ИТ-школа РТК» и Московский политех будут совместно готовить ИТ-специалистов

Московский политехнический университет и «ИТ-школа РТК» (входит в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома») договорились о сотрудничестве. Об этом CNews сообщил представитель «Ростелекома». Партнерство повысит качество подготовки ИТ-специалистов в вузе и встроит корпоративные решения в образовательный процесс.

С 1 января 2026 г. действуют новые правила подтверждения ИТ-аккредитации для крупных компаний. В дополнение к основным требованиям для получения статуса ИТ-компании они обязаны сотрудничать с образовательными организациями и направлять не менее 3% сэкономленных от налоговых льгот средств на развитие ИТ-образования. Бизнес будет участвовать в создании образовательных программ, привлекать преподавателей и специалистов-практиков для обучения студентов, а также развивать стажировки. Инициатива сблизит систему образования с реальными потребностями отрасли и укрепит связь между вузами и работодателями.

«ИТ-школа РТК» в интересах группы компаний «Ростелеком» планирует заключить соглашения с крупнейшими вузами — стратегическими партнерами в сфере ИТ-образования. Совместная работа даст студентам не только теоретические знания, но и практические навыки, востребованные на рынке труда. В рамках партнерства «ИТ-школа РТК» помогает разрабатывать и обновлять учебные программы с учетом задач отрасли и потребностей группы компаний. Школа открывает доступ к ИТ-продуктам и облачной инфраструктуре «Ростелекома» для учебы, организует стажировки студентов и привлекает своих специалистов к преподаванию и практическим занятиям. Особое внимание уделяют практико-ориентированному подходу: студенты разбирают реальные кейсы «Ростелекома» с использованием отечественных ИТ-решений.

Владимир Татаринцев, директор по развитию стратегических проектов «Ростелекома», сказал: «Мы видим в партнерстве с вузами возможность открыть новые горизонты для талантливой молодежи. Наша задача — не просто выполнить требования по ИТ аккредитации, а вдохновить студентов на карьеру в ИТ, показать им реальные задачи индустрии, дать доступ к технологиям „Ростелекома“ и наставничеству наших экспертов».

Гюзель Шарипзянова, проректор по учебной работе Московского политехнического университета, отметила: «Сотрудничество с „Ростелекомом“ открывает перед студентами Московского политеха уникальные возможности для профессионального роста. Совместная разработка образовательных программ, доступ к корпоративным ресурсам и стажировки в ведущей ИТ компании позволят нашим выпускникам уверенно входить в профессию, владея самыми современными компетенциями».

Ольга Черных, проректор по воспитательной работе Московского политехнического университета, сказала: «Московский политех — это флагман проектной деятельности. Мы благодарны за эффективное взаимодействие с партнерами, одним из которых является компания „Ростелеком“. Теперь мы совместно будем готовить специалистов, которые развивают нашу страну».