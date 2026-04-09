ITFB Group стала партнером Yandex Cloud

Компания ITFB Group объявила о партнерстве с Yandex Cloud и расширении портфеля решений за счет платформы Yandex AI Studio. В рамках сотрудничества компания предложит корпоративным заказчикам развертывание решений в локальной среде (on-premise) и выведет на рынок готовых ИИ-агентов, работающих как в облаке, так и в защищенном контуре предприятия.

Партнерство направлено на удовлетворение растущего спроса со стороны компаний с особыми требованиями к обработке данных — в финансовом секторе, промышленности, госсекторе и других отраслях. Благодаря сотрудничеству с Yandex Cloud, ITFB Group предоставляет заказчикам возможность использовать передовые инструменты Yandex AI Studio в локальной инфраструктуре. При этом компании сохраняют полный контроль над корпоративной информацией и соблюдают строгие политики информационной безопасности.

В рамках партнерства ITFB Group выводит на рынок два зрелых ИИ-агента, которые готовы к работе как в облачной, так и в локальной среде.

Первое решение — тендерный агент для автоматизации закупок под ключ. Продукт ориентирован на тендерные отделы и отделы продаж, работающие с электронными площадками, и берет на себя анализ конкурсной документации, подготовку отчетов и маршрутизацию задач.

Второе решение — ИИ-рекрутер на базе Yandex AI Studio. Полноценный ИИ-агент, который автоматизирует процесс рекрутинга от поиска кандидатов до первичной оценки и формирования шорт-листа. Агент выполняет поиск, скрининг и оценку кандидатов, проводит первичные интервью и интегрируется с корпоративными ATS-системами.

ITFB Group также объявила о создании внутренней практики по разработке специализированных ИИ-агентов на базе Yandex AI Studio. Новое направление позволит заказчикам создавать индивидуальных интеллектуальных помощников, адаптированных под специфические бизнес-процессы, с возможностью развертывания как в облаке, так и в локальном контуре.

«Мы гордимся тем, что стали одним из первых партнеров, предлагающих готовых ИИ-агентов на базе Yandex AI Studio. Наши решения для тендеров и рекрутинга — лишь начало; совместно с Yandex Cloud мы готовы масштабировать практику создания агентов под любые задачи крупного бизнеса», — сказал Вадим Казанцев, исполнительный директор ITFB Group.