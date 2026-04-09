CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Бизнес-приложения
|

Объем российского рынка ERP в 2026 году не увеличится

По оценкам АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (НЦК ИСУ), объем российского рынка ERP (или в сегодняшней российской интерпретации — СУР) в 2025 г. не вырос, составив примерно 100 млрд руб. В 2026 г. он также останется неизменным. Однако фактическое количество реализуемых проектов может сократиться. Об этом CNews сообщили представители НЦК ИСУ.

Доля отечественных продуктов на российском рынке систем ERP к концу 2025 г. увеличилась до 75%. Это стало результатом ввода в эксплуатацию решений, проекты по внедрению которых стартовали в 2022–2024 гг., а не всплеска новых внедрений. В 2026 г. резких изменений в распределении долей не ожидается, рынок зафиксировался в текущей конфигурации и будет двигаться эволюционно, при этом один вендор по-прежнему занимает 70–80% рынка.

Ключевой особенностью 2025 г. стало изменение подхода разработчиков: вендоры ушли от логики «продукт купят, потому что импортозамещение» и начали системно дорабатывать продукты под требования крупных корпоративных заказчиков, включая архитектуру, интеграционные возможности и производительность.

В 2025 г. на рынке усилилась тенденция к снижению ИТ-бюджетов, что привело к переориентации инвестиций с систем общего управления ресурсами на решения, связанные с ключевыми производственными и коммерческими процессами, способные дать быстрый бизнес-эффект. При этом, если государственные компании всегда ориентировались на выполнение регуляторных требований по импортозамещению, то коммерческий сектор до 2025 г. чаще занимал выжидательную позицию и только в последующий период в их подходе начались изменения в связи с усилением законодательных мер.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать цифровизация

Ожидания активного выхода российских вендоров на международные рынки в 2025 г. не оправдались, и в 2026 г. зарубежная экспансия останется второстепенным направлением. Одним из показательных примеров завершенных проектов стал переход на платформу «» в аэропорту «Пулково», что подтвердило возможность реализации масштабных проектов в высоконагруженных отраслях. Одновременно формируется отложенный спрос со стороны металлургического и нефтехимического секторов, где компании близки к принятию решений о запуске проектов, однако ключевым ограничением остаются сроки и бюджеты.

«В 2026 г. мы увидим сохранение номинального объема рынка СУР, но также можем наблюдать сокращение реального количества запускаемых проектов. Основными драйверами станут регуляторное давление в сфере КИИ и выбор момента входа в проекты рядом крупных компаний. Создание консорциума для развития отечественных ERP должно обеспечить прозрачные правила игры и снизить риски для заказчиков, что особенно важно в условиях, когда рынок нуждается в прогнозируемости результатов и повышении зрелости существующих решений», — сказал генеральный директор АНО «НЦК ИСУ» Кирилл Семион.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Показать еще

