Platforma подписала соглашения о сотрудничестве с «Честным знаком» и T2

Технологическая компания Platforma (ООО «Платформа больших данных») объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с «Центром развития перспективных технологий» (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак») и российским оператором мобильной связи T2. Компании нацелены на сотрудничество в сфере развития рынка данных, отраслевых стандартов и механизмов обмена между участниками.

Platforma за последние годы сделала практические шаги по созданию кросс-отраслевой платформы обмена данными. Компания изучает международный опыт, вырабатывает отраслевые стандарты и механизмы работы с данными, формирует экосистему участников рынка. Соглашения с ЦРПТ и T2 является частью стратегии по развитию сотрудничества с ключевыми участниками рынка.

Партнёрство с ЦРПТ предусматривает совместную работу по формированию стандартов подготовки и применения данных о товарообороте маркированной продукции. Эти данные востребованы ритейлом для анализа спроса по регионам, производителями – для планирования выпуска, логистикой – для оптимизации маршрутов, банками – для оценки оборотов заёмщиков. «Честный знак» сегодня охватывает 36 товарных категорий – от продуктов питания и лекарств до одежды и шин, обеспечивая прослеживаемость движения товаров по всей цепочке поставок. В системе маркировки «Честный знак» зарегистрировано более 1 млн компаний.

«Данные системы маркировки – инструмент управления рынком в реальном времени. Для бизнеса это защита от контрафакта и доступ к объективной аналитике. Компании видят реальный спрос по регионам, могут точнее планировать производство и логистику, управлять ассортиментом. Например, в фармацевтике 98% рынка принимают управленческие решения, опираясь на данные системы маркировки. Мы видим потенциал в дальнейшем совместном развитии инфраструктуры для бизнеса», – отметил заместитель генерального директора ЦРПТ Сергей Холкин.

T2 – один из крупнейших телекоммуникационных операторов России с аудиторией около 50 млн абонентов. Партнёрство предусматривает сотрудничество в области выработки подходов к работе с обезличенными телекоммуникационными данными, включая геолокационную аналитику и данные о мобильном трафике. Телеком-данные востребованы в различных отраслях: от ритейла и финансового сектора до девелопмента и маркетинга.

«Мы заинтересованы в формировании современной и безопасной экосистемы, где телеком-данные будут работать на развитие экономики, сохраняя при этом высокие стандарты защиты данных. Т2 и Platforma хотят предоставить бизнесу легальный и технологически защищенный механизм совместного использования анонимизированных массивов данных. Это позволит существенно усилить антифрод-системы, создавать более точные и релевантные рекламные инструменты, а главное – обеспечить качественные датасеты для обучения отраслевых ИИ-моделей», – сказал Антон Мерзляков, директор по монетизации продуктов больших данных и развитию рекламного бизнеса Т2 AdTech.