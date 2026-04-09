«Союзмультфильм» не планирует заменять представителей креативных профессий искусственным интеллектом

Киностудия «Союзмультфильм» уже интегрировала технологии ИИ в производственный процесс, однако, нейросети будут применяться в механических процессах вместо инструментария предыдущего поколения. Об этом CNews сообщили представители «Союзмультфильм».

Вся творческая составляющая: идеи, режиссура, разработка персонажей, монтаж и др. останется в ведении креативных кадров, главной ценности студии.

«Мы убеждены, что мастерство и креатив всегда останутся за человеком, — сказала креативный директор «Союзмультфильма» Мария Савиных, — Поэтому использование нейросетей как актуальной технологии коснется только рутинных процессов, с целью их оптимизации. Творческая и художественная составляющая по-прежнему останутся на стороне специалистов киностудии».

По ее словам, нейросети, к примеру, помогают быстрее нарисовать фон, расставить свет и найти ошибки в кадрах, сделать тест или черновую озвучку, чтобы режиссер понял ритм сцены до записи актеров.