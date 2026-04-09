«Т1 Интеграция» присоединилась к партнерской программе по платформе управления «Аврора Центр»

«Открытая мобильная платформа» объявила о вступлении компании «Т1 Интеграция» (входит в ИТ-холдинг «Т1») в партнерскую программу по платформе управления корпоративными устройствами «Аврора Центр».

Партнерская программа предоставляет «Т1 Интеграции» необходимые ресурсы и достаточные партнерские условия для развития бизнеса посредством продвижения, продаж и внедрения платформы управления «Аврора Центр»: техническая поддержка на всех этапах взаимодействия; доступ к базе знаний, тестовые версии продукта, доступ к демостендам; маркетинговая поддержка, совместный маркетинг; обучение специалистов партнера.

«Аврора Центр» является одним из элементов, используемых для построения современной и безопасной ИТ-инфраструктуры, позволяет администрировать любое количество устройств (смартфоны, планшеты, десктопы, ноутбуки, ТСД, SoftPOS-терминалы, киоски) на операционных системах ОС «Аврора», Android, AOSP и российских дистрибутивах Linux.