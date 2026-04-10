Финансовые результаты ООО «Байт» за 2025 год

Производственно-технологическая компания ООО «Байт» (разработчик и поставщик продуктов и решений торговой марки ARBYTE) публикует итоги финансовой деятельности за 2025 г. Об этом CNews сообщили представители ООО «Байт».

Ключевые показатели в динамике

За 2025 г. выручка компании достигла 1,32 млрд руб., что на 76,2 млн рублей или 6,1% превышает показатель 2024 г., который составлял 1,25 млрд руб. Прибыль за отчетный период увеличилась на 23 млн руб. – с 36,8 млн до 60 млн руб., что соответствует росту на 63%. Рентабельность по прибыли выросла на 1,5 процентных пункта: с 3,1% в 2024 г. до 4,6% в 2025 г.

Факторы роста

Рост показателей обеспечен увеличением физических объемов поставок оборудования ТМ ARBYTE, а также участием компании в проектах по импортозамещению на предприятиях промышленности и нефтегазового комплекса.

Значение для заказчиков и партнеров

Рост рентабельности с 3,1% до 4,6% свидетельствует о повышении операционной эффективности и снижении издержек на единицу продукции.

Планы на 2026 г.

В 2026 г. компания планирует увеличить вложения в НИОКР, что позволит расширить продуктовый набор решений для заказчиков и усилить позиции в сегменте промышленной автоматизации.