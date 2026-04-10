Максим Ковтун назначен управляющим партнером «Разработка и тестирование» IBS

Группа компаний IBS сообщает о назначении Максима Ковтуна управляющим партнером «Разработка и тестирование». Под его руководством команда специалистов сосредоточится на реализации сложных комплексных проектов заказной разработки ПО и управлении качеством программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители IBS.

Дивизион, объединяющий направления разработки и тестирования, позволяет выстроить сквозной цикл создания ПО с целостным управлением проектами и высоким качеством на всех этапах. Команда дивизиона проектирует и разрабатывает масштабные информационные системы различных классов под конкретные бизнес-задачи.

В портфеле проектов дивизиона — разработка уникальных решений для госсектора, компаний из газодобывающей, нефтеперерабатывающей, транспортной и других ключевых отраслей российской экономики. Экспертиза в области контроля качества ПО охватывает функциональное, автоматизированное и нагрузочное тестирование. В части контроля качества ПО реализуются проекты для лидеров финансовой отрасли, крупных ритейлеров, компаний телекоммуникационной и других сфер.

Андрей Головкин, Fix Price: Любой ИИ-сервис изначально должен проектироваться с учетом роста Цифровизация

Максим Ковтун, управляющий партнер «Разработка и тестирование» IBS: «В заказной разработке растет спрос на стратегическое партнерство, когда исполнитель работает в парадигме бизнес-консалтинга: мыслит категориями финансовых и других бизнес-эффектов. Та же тенденция в тестировании — востребован комплексный контроль качества, когда ИТ-партнер обеспечивает все виды тестирования и привносит собственную экспертизу, например, в использовании инноваций на базе ИИ. Мы готовы стать таким партнером, взяв на себя ответственность за полный цикл создания ПО. В нашем распоряжении — сформированная за большое количество проектов различной сложности методология, проверенные инструменты, наработки в области ИИ, выстроенный DevSecOps-конвейер для непрерывного контроля качества и безопасности, а также надежная и опытная команда».

Максим Ковтун работает в группе компаний IBS с 2010 г. С 2021 г. возглавлял департамент проектирования и разработки. Ранее занимал должности системного архитектора, руководителя и директора проектов. Под его руководством успешно реализованы проекты заказной разработки для крупных коммерческих организаций и федеральных органов власти.

