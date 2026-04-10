МТС и УлГПУ объединят усилия для подготовки профильных специалистов

МТС и Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова подписали соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки профильных специалистов. В рамках партнёрства МТС и университет планируют реализовывать совместные образовательные и научные инициативы, а также проводить программы стажировок для студентов.

Партнёрство направлено на подготовку высококвалифицированных молодых специалистов с возможностью дальнейшего трудоустройства. Вместе стороны планируют реализовывать совместные мероприятия: лекции, конференции, форумы, круглые столы, семинары, а также образовательные программы, научные, аналитические, исследовательские проекты с привлечением экспертов МТС.

Компания МТС также планирует привлекать студентов в свои программы стажировок и практик, в том числе без отрыва от учебного процесса, что поможет молодым специалистам определиться со специализацией и адаптироваться к реальным условиям работы.

«IT — одна из самых динамично развивающихся сфер как в России в целом, так и в Ульяновской области. Поэтому нам важно формировать будущие кадры. Подписание соглашения позволит МТС эффективнее взаимодействовать с УлГПУ им. И.Н. Ульянова в вопросах подготовки молодых специалистов, а также откроет возможности для их карьерного роста. В рамках сотрудничества МТС готова делиться своей экспертизой и участвовать в создании учебных программ, чтобы студенты получили навыки, которые им пригодятся в будущей работе. Я уверен, что наше сотрудничество поможет университету развиваться и готовить специалистов нового поколения», — отметил директор МТС в Ульяновской области Артём Ладьянов.

«УлГПУ выстраивает устойчивые партнёрские отношения, объединяя образовательный, научно-исследовательский и инновационный потенциал. Уверен, что наше сотрудничество с МТС откроет новые возможности для развития цифровых компетенций студентов, преподавателей и сотрудников. Совместные проекты и обмен опытом заложат основу долгосрочного партнёрства и современной образовательной среды», — сказал ректор Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова Игорь Петрищев.