«Ростелеком» запускает акселератор ИИ-решений для поддержки российских стартапов

Цифровой кластер «Х.Технологии» «Ростелекома» представил новый проект — акселератор ИИ-решений. Акселератор станет поддержкой наиболее эффективных и талантливых команд разработчиков в масштабировании решений до федерального уровня. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

При отборе стартапов эксперты «Ростелекома» будут ориентироваться на два основных критерия: практическая эффективность и доказанная полезность предлагаемого решения, а также юридическая и технологическая готовность компании к масштабированию деятельности.

Дмитрий Рейдман, вице-президент, директор подразделения по развитию цифрового бизнеса «Х.Технологии» «Ростелекома»: «Сегодня в России действует около тысячи стартапов, которые занимаются разработкой решений в области искусственного интеллекта. При этом заказчиков уже не интересует хайп вокруг ИИ, они ориентированы на реальные результаты. Проект, который запускает кластер «Х.Технологии», поможет найти и выявить перспективные решения, способные принести существенную практическую пользу. В рамках этой работы мы также сформируем специализированную карту ИИ-решений с классификацией по направлениям. Такой подход поможет бизнес-заказчикам быстро найти релевантные ИИ-решения, оценить их потенциал, получить точную информацию о разработчиках и выбрать инструменты, соответствующие их стратегии развития».

Другие материалы рубрики

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

Сооснователь разработчика мобильных игр с российскими корнями продал свою долю гендиректору

Почему для бизнеса доверие к вендору оказалось важнее функциональности продуктов

Россияне не приносят денег. Выручка Microsoft в России конкретно обрушилась на пятый год западных санкций

70% компаний не измеряют реальную экономию в закупках: данные исследования

ФБР смогло прочитать удаленную переписку суперзащищенного мессенджера Signal

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием
Показать еще
