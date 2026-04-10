S7 Group и R-Vision объявили о стратегическом партнёрстве

S7 Group и R-Vision, разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Документ подписали руководитель технического директората S7 Group Дмитрий Найдёнов и генеральный директор R-Vision Валерий Богдашов.

Партнёрство направлено на внедрение современных подходов и технологических решений для обеспечения киберустойчивости в гражданской авиационной индустрии — сфере, где особенно высоки требования к защите ИТ-инфраструктуры, персональных данных пассажиров и бесперебойной работе цифровых сервисов. Об этом CNews сообщил представитель S7 Group.

Отдельное внимание стороны уделят развитию кадрового потенциала отрасли. Одним из примеров уже действующего взаимодействия сторон в этом направлении является социальный проект «Киберзащитник». В рамках программы, которая проходит на площадке холдинга S7, участники получают базовые знания в области информационных технологий и информационной безопасности, а также практические навыки, которые смогут использовать в дальнейшей работе.

В ходе образовательного курса специалисты R-Vision проводят лекции о работе таких ИБ-систем как SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) и VM (Vulnerability Management). Также они участвуют в «днях карьеры», где делятся рекомендациями по трудоустройству и прохождению собеседований. С мая 2025 г. R-Vision присоединился к проекту и с тех пор выступил партнёром шести его потоков.

Кроме того, стороны планируют совместно работать с профессиональным сообществом: проводить образовательные и просветительские мероприятия, обмениваться экспертизой и развивать культуру кибербезопасности в отрасли.

Валерий Богдашов, генеральный директор R-Vision, сказал: «Нам особенно близок подход холдинга S7 к организации работы и отношению к людям, поскольку он основан на ответственности, открытости и внимании к развитию специалистов. Мы разделяем схожие ценности и видим в этом прочную основу для сотрудничества. Уверен, что именно такое совпадение взглядов позволяет выстраивать по-настоящему долгосрочное и эффективное партнёрство, направленное как на развитие технологических решений в сфере кибербезопасности, так и на реализацию значимых социальных инициатив».

Дмитрий Найдёнов, руководитель технического директората S7 Group, отметил: «Мы рады, что к проекту „Киберзащитник“ присоединился новый партнёр — R-Vision, крупный отечественный вендор. Его решения уже интегрированы в наш киберполигон, где студенты обучаются работе на отечественных средствах защиты и сталкиваются с реальными событиями и инцидентами информационной безопасности. Это практика уровня государственных и корпоративных компаний. Уверены, что сотрудничество позволит не только повысить качество подготовки, но и создать устойчивый путь от обучения до трудоустройства».