Выручка Cloud.ru по итогам 2025 г. выросла на 50%

По итогам 2025 г. выручка Cloud.ru, провайдера облачных сервисов и ИИ-технологий, составила 76,5 млрд руб., увеличившись на 50% по сравнению с предыдущим годом. В 2024 г. этот показатель составлял 50,9 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Показатель EBITDA по итогам 2025 года составил 58,0 млрд руб., увеличившись на 71% по сравнению с 2024 г. Чистая прибыль компании по итогам 2025 года достигла 14,7 млрд рублей, что на 86% больше, чем годом ранее. В 2024 г. чистая прибыль Cloud.ru составляла 7,9 млрд руб.

Доля сервисов и инфраструктуры, необходимой для работы с ИИ, впервые превысила половину общей выручки и составила 54% или 41,0 млрд руб. Для сравнения, по итогам 2024 г. аналогичный показатель составлял 47%, или 23,7 млрд руб.

Основные потребители ИИ-сервисов и инфраструктуры: ИТ (29%), ритейл (20%), промышленность (12%), финансы (10%) и девелопмент (8%).

При этом, выручка от базовых облачных сервисов показала по итогу 2025 г. рост 31% с 27,2 млрд руб. в 2024 г. до 35,5 млрд в 2025 г., что опережает средние темпы роста всего облачного рынка в РФ.

На сегодняшний день инфраструктура компании включает более 43 тыс. единиц ИТ-оборудования, из которых более 29 тыс. — серверы. Общая мощность используемых стоек в девяти дата-центрах составляет 56 МВт.

«Спрос на сервисы генеративного ИИ уже стал дополнительным стимулом роста облачного рынка. При этом мы видим, что потребление базовых облачных сервисов также выросло. Мы смогли успешно реализовать накопленную экспертизу по управлению инфраструктурой, созданию новых сервисов и предложить рынку востребованные продукты по доступной цене», — отметил Михаил Лобоцкий, исполняющий обязанности генерального директора Cloud.ru.