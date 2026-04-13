«Авито Работа»: спрос на работников в сфере ЖКХ в I квартале 2026 г. вырос на 47% за год

Эксперты «Авито Работы» проанализировали данные платформы и выяснили, как за последний год изменился спрос на работников в сфере жилищно-коммунального хозяйства и городской инфраструктуры. По данным платформы, в I квартале 2026 г. число вакансий в сфере ЖКХ увеличилось на 47% за год, а средние предлагаемые зарплаты в отрасли достигли 66 140 руб. в месяц, что на 11% больше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Средние зарплатные предложения приведены на основе вакансий с полной занятостью — как правило, это предложения с графиками 5/2 или 2/2. При этом фактический заработок специалистов может отличаться, поскольку работодатели нередко указывают в вакансиях зарплатные вилки с учетом максимальных значений, а также предлагают разные форматы занятости — в том числе сменный, частичный или сдельный.

Наиболее заметно за год вырос спрос на ремонтников — в I квартале 2026 г. число вакансий для них увеличилось более чем в три раза (+204%). Такой всплеск спроса связан с тем, что для улучшения городской инфраструктуры организации активно привлекают специалистов широкого профиля, которые поддерживают работоспособность инженерных систем, оборудования и жилого фонда. Средняя предлагаемая зарплата для ремонтников достигла 65 426 руб. в месяц, а востребованность объясняется устойчивым спросом на сотрудников, выполняющих как мелкий бытовой, так и технический ремонт.

На втором месте по темпам роста спроса оказались контролеры — число вакансий для них увеличилось в 2,9 раза (+191%) за год, а средние предлагаемые зарплаты составили 54 093 руб. в месяц. Рост спроса на таких специалистов может быть связан с необходимостью регулярного контроля приборов учета и актуализации данных по объектам жилого фонда. В обязанности контролеров, как правило, входят снятие показаний счетчиков, проверка их состояния и ведение документации, в том числе в рамках планового обслуживания или при смене собственников жилья.

Тройку лидеров замкнули плотники: количество вакансий для них в I квартале 2026 г. выросло в 2,7 раза (+174%) за год, а средние предлагаемые зарплаты достигли 60 365 руб. в месяц. Плотники востребованы при ремонте и обслуживании жилых и общественных зданий, а также при выполнении строительных и восстановительных работ на объектах городской инфраструктуры.

Профессии в сфере ЖКХ с наибольшим приростом числа вакансий за год, I квартал 2025/2026

Отдельно аналитики «Авито Работы» зафиксировали рост зарплатных предложений по ряду специалистов в сфере ЖКХ. Наиболее значительно средние предлагаемые зарплаты выросли у электрогазосварщиков — на 53% год к году, до 93 617 руб. в месяц. На втором месте оказались контролеры, которым работодатели стали предлагать на 50% больше, чем годом ранее. Тройку лидеров по приросту зарплатных предложений замкнули маляры — в I квартале 2026 г. средняя предлагаемая зарплата для них достигла 74 763 руб. в месяц, что на 38% выше, чем годом ранее.

«На фоне роста числа вакансий в сфере ЖКХ мы также видим высокий интерес со стороны соискателей к ряду рабочих и прикладных специальностей. В I квартале 2026 г. чаще всего пользователи платформы откликались на вакансии разнорабочих (+128%), маляров (+100%) и промышленных альпинистов (+87%). Во многом это связано с тем, что такие позиции часто предполагают посменную занятость и позволяют достаточно быстро выйти на работу», — сказал Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления «Авито Работы».